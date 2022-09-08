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Dünya

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3 ayın en düşük seviyesinde

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 3 Eylül ile biten haftada 222 bine gerileyerek 3 ayın en düşük seviyesine indi.

Dilara Zengin Okay   | 08.09.2022
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3 ayın en düşük seviyesinde

Washington

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 3 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 6 bin kişi azalarak 222 bine düştü.

Piyasa beklentilerinin aksine gerilemeye devam eden ve mayıs sonundan bu yana en düşük seviyeye gerileyen işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 240 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 232 binden 228 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 7 bin 500 azalarak 233 bine düştü.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 27 Ağustos ile biten haftada 36 bin kişi artarak 1 milyon 473 bin seviyesine çıktı.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki düşüşün belirsiz bir ekonomik görünüme rağmen iş gücü talebinin güçlü kaldığını gösterdiğini belirtti.

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