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Dünya

ABD'de ilk kez bir Türk doktor, Washington yakınlarında göz merkezi açtı

Türk Doçent Doktor Müge Kesen, ABD'nin başkenti Washington DC yakınlarında, göz hastalıkları alanında geniş kapsamlı bir Retina ve Üveit Merkezi kurdu.

Dildar Baykan Atalay   | 16.01.2022
ABD'de ilk kez bir Türk doktor, Washington yakınlarında göz merkezi açtı

Washington DC

Doktor Kesen tarafından başkent Washington yakınlarında kurulan Retina ve Üveit Merkezi, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın eşi İnci Mercan'ın katıldığı törenle açıldı.

Vitreoretinal hastalıklar ve göz içi inflamasyonu konularına odaklı merkez, çok disiplinli yaklaşım modeliyle Kuzey Virginia ve başkent Washington bölgesinde bu alandaki öncü tanı ve tedavi kurumlarından biri olmayı hedefliyor.

Kesen, bölgede ilk kez göz merkezi açan vitreoretianal cerrah olma özelliği taşıyor.​​​​​​​

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