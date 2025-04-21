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Dünya

ABD'de Harvard Üniversitesi kampüsünde silah sesi duyulmasının ardından güvenlik önlemleri alındı

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Harvard Üniversitesinin kampüsünde silah sesi duyulması üzerine üniversite çalışanları ve öğrencilerine yönelik güvenlik tedbirleri alındı.

Mücahit Oktay  | 21.04.2025 - Güncelleme : 21.04.2025
ABD'de Harvard Üniversitesi kampüsünde silah sesi duyulmasının ardından güvenlik önlemleri alındı

New York

Merkezi Boston kentinde bulunan Harvard Üniversitesinin kampüsünde yer alan metro istasyonunda silah sesi duyulmasının ardından okul yönetimi, e-posta ile uyarı mesajı paylaştı.

Öğrencilere ve personele gönderilen e-postada, bir süreliğine herkesin yerinde kalması, bulundukları yerden dışarı çıkmaması istenirken, metroyu kullanan yolcuların bir kısmı güvenlik gerekçesiyle servis otobüslerine yönlendirildi.

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Uyarı mesajında, polisin, "Harvard Square" metro istasyonunun yakınlarında bir şüpheliyi aradığı bilgisine yer verildi.

Mesajda, olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Söz konusu gelişme, okula yakın bölgedeki metro seferlerinde gecikmeye neden oldu.

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