ABD'de Harvard Üniversitesi kampüsünde silah sesi duyulmasının ardından güvenlik önlemleri alındı
ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Harvard Üniversitesinin kampüsünde silah sesi duyulması üzerine üniversite çalışanları ve öğrencilerine yönelik güvenlik tedbirleri alındı.
New York
Merkezi Boston kentinde bulunan Harvard Üniversitesinin kampüsünde yer alan metro istasyonunda silah sesi duyulmasının ardından okul yönetimi, e-posta ile uyarı mesajı paylaştı.
Öğrencilere ve personele gönderilen e-postada, bir süreliğine herkesin yerinde kalması, bulundukları yerden dışarı çıkmaması istenirken, metroyu kullanan yolcuların bir kısmı güvenlik gerekçesiyle servis otobüslerine yönlendirildi.
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Uyarı mesajında, polisin, "Harvard Square" metro istasyonunun yakınlarında bir şüpheliyi aradığı bilgisine yer verildi.
Mesajda, olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
Söz konusu gelişme, okula yakın bölgedeki metro seferlerinde gecikmeye neden oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.