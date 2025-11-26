Dolar
42.44
Euro
49.17
Altın
4,168.20
ETH/USDT
3,006.60
BTC/USDT
88,936.00
BIST 100
10,914.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ferencvaros Teknik Direktörü Robbie Keane ve futbolcu Cadu, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi Chobani Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor. Breidablik Teknik Direktörü Olafur Skulason ve futbolcu Hökuldur Gunnlaugsson, UEFA Konferans Ligi’nde Samsunspor ile oynayacakları maç öncesi Laugardalsvöllur Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

ABD'de göçmenlik polisi Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt'in yeğeninin annesini gözaltına aldı

ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinin, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in yeğeninin annesini gözaltına aldığı belirtildi.

Islam Doğru  | 26.11.2025 - Güncelleme : 26.11.2025
ABD'de göçmenlik polisi Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt'in yeğeninin annesini gözaltına aldı

New York

Trump'ın katı göçmen karşıtı politikalarından Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt de etkilendi.

ABD medyasında yer alan haberlerde, gözaltı olayından bilgisi olan kaynaklara göre, ICE yetkilileri, Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt'in yeğeninin annesini gözaltına aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

New Hampshire WMUR televizyon kanalı, Leavitt'in erkek kardeşi Michael Leavitt'e ulaşarak gözaltını doğruladı.

Haberde, Michael Leavitt'in, söz konusu kadından 11 yaşında bir çocuğunun olduğu, çocuğun doğduğundan beri babası ile birlikte yaşadığı ancak annesiyle de ilişkisini sürdürdüğü bildirildi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığından bir sözcü, NBC'ye, gözaltına alınan kadının, Brezilya uyruklu Bruna Caroline Ferreira olduğunu açıkladı.

Sözcü, Ferreira'nın, ABD'ye turist vizesi ile girdiğini, daha önce darp suçundan tutuklandığını ve 1999'da vizesinin süresi dolduğu için "suçlu kaçak göçmen" konumunda bulunduğunu iddia etti.

Ferreira, şu anda Güney Louisiana ICE Merkezi'nde tutuluyor ve sınır dışı için işlemleri devam ediyor.

Ferreira'nın avukatı Todd Poperleau ise Boston WCVB televizyonuna yaptığı açıklamada, müvekkilinin suç kaydının bulunmadığını, ABD'ye yasal olarak giriş yaparak sürekli oturum izni alma sürecinde olduğunu belirtti.

Poperleau, Ferreira'nın, Massachusetts'te herhangi bir arama emri olmadan durdurulduktan sonra arabasında gözaltına alındığını, Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt ile bağlantısının da davayı etkileyeceğine inanmadığını söyledi.

Söz konusu gözaltı için Beyaz Saray ise herhangi bir yorum yapmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fatih'te Böcek ailesinin otelde uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu öldüğü belirlendi
KADEM'den "Şiddete Karşı Hep Birlikte" kampanyası
MGK bildirisi: Terörün tam, kalıcı biçimde sona erdirilmesi çalışmaları ele alınmıştır
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı
Mersin'de içme suyu borusunun patlaması nedeniyle sokakları su bastı

Benzer haberler

ABD'de göçmenlik polisi Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt'in yeğeninin annesini gözaltına aldı

ABD'de göçmenlik polisi Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt'in yeğeninin annesini gözaltına aldı

Beyaz Saray: Cenevre görüşmelerinde Ukrayna barış planı maddelerinin çoğunluğunda anlaşmaya varıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet