ABD'de Gazzeli çocuklarla ilgili paylaşım yapan YouTuber, Adalet Bakanlığına şikayet edildi
ABD'nin ünlü YouTube programcılarından Rachel Griffin Accurso (Ms. Rachel), Gazzeli çocukların yaşadığı dramı paylaştığı gerekçesiyle, "Hamas propagandası yaptığı" iddiasıyla Adalet Bakanı Pam Bondi'ye şikayet edildi.
New York
"StopAntisemitism (Antisemitizmi Durdur)" adlı Yahudi gözlemci kuruluşu, Bondi'ye yazdığı mektupta, Gazze'deki çocukların ölümleriyle ilgili paylaşımları nedeniyle YouTube içerik üreticisi Ms. Rachel hakkında şikayette bulundu.
Kuruluşun internet sayfasından paylaşılan mektupta, "Ms. Rachel'ın milyonlarca takipçisine Hamas yanlısı propaganda yaymak için ücret alıp almadığını araştırmanızı istiyoruz ve ofisinizi bu konuda soruşturmaya çağırıyoruz. Zira bu durum Yabancı Temsilciler Kayıt Yasası'nı (FARA) ihlal edebilir." denildi.
Yahudi grup, kadın YouTuberın Gazze Şeridi'ndeki çocukların durumu hakkında yaptığı çok sayıda paylaşımını eleştirdiği mektubunda, bu paylaşımların içeriğinin İsrail tarafından "çürütüldüğü veya tartışıldığı" ileri sürüldü.
StopAntisemitism grubu ayrıca, YouTube programcısı kadının paylaşımlarının "İsrail karşıtı olduğunu" ve gençlerde "Hamas yanlısı sempati yaratmayı amaçladığını" ifade etti.
YouTube'ta "Küçükler İçin Şarkılar" adlı kanalında milyonlarca küçük çocuk için eğitici programlar hazırlayıp sunan Ms. Rachel, 10 milyardan fazla izlenen bir içerik üreticisi.
Uluslararası medyada yer alan çeşitli haberler, bu kış Gazze'de, dondurucu kış şartları nedeniyle, çok sayıda çocuğun hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtiyor. Bu durum, Ms. Rachel'in bu yöndeki paylaşımlarını doğruluyor. StopAntisemitism grubu ise mektubunda bunun aksini iddia ediyor.
Sosyal medya paylaşımlarında sık sık çocukları çok sevdiğinden ve ayrım gözetmeksizin acı çeken tüm çocuklara yardım etmek istediğini belirten Ms. Rachel'in Gazze ve İsrail'deki çocuklar için seslendirdiği bir de şarkı bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.