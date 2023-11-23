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Dünya

ABD'de, Filistin destekçileri Şükran Günü kortejine girerek gösteri düzenledi

Polis, göstericileri gözaltına aldı.

Aynur Şeyma Asan  | 23.11.2023 - Güncelleme : 23.11.2023
ABD'de, Filistin destekçileri Şükran Günü kortejine girerek gösteri düzenledi

Ankara

ABD'nin New York kentinde, Filistin destekçileri, geleneksel Şükran Günü kortejinin yürüyüş yoluna girerek Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

New York'ta, Filistin'e destek veren göstericiler, kasım ayının dördüncü perşembesi kutlanan Şükran Günü dolayısıyla Macy's mağazalar zinciri tarafından organize edilen geleneksel yürüyüşün yoluna girdi.

Göstericiler, İsrail'in saldırılarında sivillerin ölümünü simgelemek amacıyla kırmızı boyaları üzerlerine dökerek İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

Gösteriye müdahale eden polis ve göstericiler arasında yaşanan arbedenin ardından, göstericiler gözaltına alındı.

Polisin göstericileri gözaltına aldığı anlar, AA kameralarına yansıdı. Görüntüde, gözaltına alınanlardan 2 kişinin, polis tarafından götürülürken sloganlar atmaya devam ettiği görüldü.

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