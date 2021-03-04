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Dünya

ABD'de FETÖ mensuplarının Türkiye'yi karalama kampanyası Türk toplumunun tepkisi üzerine başarısız oldu

ABD'nin New York kentinde FETÖ mensubu bir grup tarafından Türkiye'yi karalamaya yönelik verilen reklam, Türk toplumunun gösterdiği tepki üzerine kaldırıldı.

Islam Doğru   | 04.03.2021
ABD'de FETÖ mensuplarının Türkiye'yi karalama kampanyası Türk toplumunun tepkisi üzerine başarısız oldu

New York

FETÖ mensubu derneğin Manhattan'daki Times Meydanı'na yakın bir köşedeki dijital ekrana verdiği ilan, Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) ve Türk toplumundan vatandaşların protestosuna neden oldu.

TASC Eşbaşkanı Halil Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FETÖ mensuplarının Türkiye'ye yönelik karalama kampanyasını içeren reklamının Türk-Amerikan toplumunu çok öfkelendirdiğini belirterek, "ABD'de yaşayan Türk toplumu üyeleri ilanı yayımlayan reklam şirketini telefon ve e-posta ile protesto yağmuruna tuttu." dedi.

Mutlu, yüzlerce Türk vatandaşının tepkisinin yanı sıra TASC yönetimi olarak ilanı veren reklam şirketi yöneticilerine ulaştıklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Onlara FETÖ denilen örgütün, başta Türkiye'deki darbe kalkışması olmak üzere tüm faaliyetlerini ve karanlık yüzünü anlattık. Bize, bunlardan haberdar olmadıklarını, sadece ticari bir kuruluş olarak verilen reklamı yayınladıklarını söylediler. Biz de tamamen çarpıtmadan ibaret bu reklamın Türk-Amerikan toplumunu incittiğini ve eğer kaldırmazlarsa iftiradan dava açacağımızı belirttik. Türk toplumunun kararlığını görünce ilanı kaldırdılar."

TASC Başkan Yardımcısı İsrafil Demir de Türk Amerikan toplumunun FETÖ mensuplarının karalama kampanyasına karşı sesini yükseltmesinden gurur duyduğunu söyleyerek, "ABD'de artık haksızlığa karşı tek ses olan, cesurca tepkisini gösteren, davasına sahip çıkan bir Türk diasporası oluşuyor. Bu ilana karşı gösterdiği tepki ile Türk-Amerikan toplumu bunu kanıtladı." şeklinde konuştu.

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