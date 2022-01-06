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Dünya

ABD'de dün 4 binden fazla çocuk Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Islam Doğru   | 06.01.2022
ABD'de dün 4 binden fazla çocuk Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı

New York

ABD genelinde dün 4 binden fazla çocuğun Kovid-19 salgını nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Washington Post’un derlediği bilgilere göre, Omicron varyantı, ABD'de çocuklara yönelik de etkisini gösteriyor.

Ülke genelinde 4 binden fazla çocuk Kovid-19 salgınına bağlı olarak hastanelik oldu.

Yetkililer, bu rakamın 18 yaş altı grup için şimdiye kadar görülen en yüksek seviye ve Noel tatilinde bu sayının 2 binden az olduğuna dikkati çekti.

Son bir haftada pediatrik hastaneye yatışlarda günlük rakamların 3 bin 700 civarında olduğuna işaret edildi.

Federal Gıda ve İlaç Dairesi 3 Ocak’ta, Pfizer/BioNTech Kovid-19'un destek aşısının 12-15 yaş çocuklarda acil kullanımı için izin vermişti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) paneli de dün, tam aşılanmış 12-15 yaş çocuklara Pfizer/BioNTech Kovid-19 aşısının takviye dozu yapılması tavsiyesinde bulunmuştu.

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