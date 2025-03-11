Dolar
36.60
Euro
39.85
Altın
2,912.23
ETH/USDT
1,924.30
BTC/USDT
81,811.00
BIST 100
10,484.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları organizasyonunun detaylarına ilişkin basın toplantısı düzenleniyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
logo
Dünya

ABD'de Demokrat Kongre üyeleri hükümetin kapanmaması için bütçe tasarısı sundu

ABD Kongresinde iki Demokrat üye, federal hükümetin 14 Mart'ta kapanmasını önlemek için Senatoya ve Temsilciler Meclisine bütçe tasarısı sundu.

Emirhan Demir  | 11.03.2025 - Güncelleme : 11.03.2025
ABD'de Demokrat Kongre üyeleri hükümetin kapanmaması için bütçe tasarısı sundu

Ankara

Demokrat Senatör Patty Murray ve Temsilciler Meclisi üyesi Rosa DeLauro, ABD Senatosunun resmi internet sitesinde ortak açıklama yaptı.

Açıklamada Murray ve DeLauro, federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle 14 Mart'ta faaliyetlerine ara vermesini önlemek için Senatoya ve Temsilciler Meclisine geçici bütçe tasarısı sunduklarını duyurdu.

Murray ve DeLauro, kapanmayı önlemek için kısa vadeli bütçe tasarısını Kongreden geçirmeyi ve iki partinin birlikte çalışmasını sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Geçici bütçe tasarısının, federal hükümete 11 Nisan'a kadar finansman sağlaması öngörülüyor.

Federal hükümetin "kapanması" ne demek?

ABD kanunlarına göre, Kongre, her yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yılın tümünü kapsayan bütçeyi zamanında onaylayamaz ise bu gerçekleşene kadar geçen sürenin geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

Geçici bir bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzurum'da ekmek almaya giderken sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk ağır yaralandı
Hakkari'de üs bölgelerinin yolunda karla mücadele sürüyor
Basit yargılama ve seri muhakeme ile 1 milyon 458 binden fazla dosya karara bağlandı
Ege Denizi'nde fırtına uyarısı
Köpeklerin saldırısında kızını kaybeden baba, sahipsiz hayvanların toplatılmasını istedi

Benzer haberler

Ukrayna ve ABD heyetlerinin Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki görüşmesi başladı

Ukrayna ve ABD heyetlerinin Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki görüşmesi başladı

Trump'tan ABD'ye "elektriğe yüzde 25 zam" misillemesi yapan Kanada'ya yanıt: Kanada bir tarife istismarcısıdır

ABD'de Demokrat Kongre üyeleri hükümetin kapanmaması için bütçe tasarısı sundu

Japonya, Trump'ın tarifelerinden muafiyet konusunda ABD ile anlaşmaya varamadı

Japonya, Trump'ın tarifelerinden muafiyet konusunda ABD ile anlaşmaya varamadı
Kremlin Sözcüsü Peskov: Çıkarlarımızı savunmaya her zaman hazır olmalıyız

Kremlin Sözcüsü Peskov: Çıkarlarımızı savunmaya her zaman hazır olmalıyız
ABD, Polonya'nın teknoloji şirketlerine dijital vergi getirmesi planına tepkili

ABD, Polonya'nın teknoloji şirketlerine dijital vergi getirmesi planına tepkili
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet