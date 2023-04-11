Dolar
19.29
Euro
21.04
Altın
2,005.46
ETH/USDT
1,907.70
BTC/USDT
30,203.00
BIST 100
5,124.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de araç sahiplerinin yüzde 40'ı elektrikli araçlara geçişi düşünüyor

ABD'de yapılan anket, araç sahibi her 10 Amerikalıdan yaklaşık 4'ünün elektrikli otomobil sahibi olmayı düşündüğünü ortaya koydu.

Mücahit Oktay  | 11.04.2023 - Güncelleme : 11.04.2023
ABD'de araç sahiplerinin yüzde 40'ı elektrikli araçlara geçişi düşünüyor

New York

AP-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından 31 Ocak - 15 Şubat tarihlerinde yapılan ankette, fiyatlarının yüksekliği ve şarj istasyonlarının azlığı nedeniyle, elektrikli araçlara geçiş yapmayı düşünenlerin oranının yüzde 40 civarında kaldığı tespit edildi.

Chicago Üniversitesi Enerji Politikası Enstitüsünün desteğiyle geçekleşen anketin raporunda, ABD hükümetinin elektrikli otomobil satışlarını önemli ölçüde artırma planının tüketicilerin direnişiyle karşılaşabileceğine değinildi.

Ankette, ABD'li yetişkinlerin yalnızca yüzde 8'i kendilerinin veya evlerinden birinin elektrikli veya hibrit araca sahip olduğunu söyledi.

Bununla birlikte, yetişkinlerin yalnızca yüzde 19'u bir dahaki sefer elektrikli bir araç satın almalarının "çok" veya "son derece" muhtemel olduğunu söylerken, yüzde 22'si bunun "biraz muhtemel" olduğunu, yüzde 47'si ise "pek olası olmadığını" ifade etti.

Aynı ankette, 10 kişiden 6'sı elektrikli araçların yüksek maliyetinin ana caydırıcı unsur olduğunu belirtirken, sadece yüzde 16'lık kesim elektrikli araç seçiminde bunun sorun olmayacağını beyan etti.

ABD hükümeti teşvik için, sıfır elektrikli araç alacaklara 7 bin 500 dolara kadar vergi kredisi sözü verirken, ülke çapında 500 bin şarj istasyonu hedefi belirlemiş ve ülkenin bir ucundan diğer ucuna uzanan 120 bin kilometrelik otoyol ağı boyunca şarj istasyonlarının artırılması için 5 milyar dolar bütçe ayırmıştı.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afyonkarahisar'da temel kazısında bulunan lahitteki 4 çömlekten insan kemiği çıktı
İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor
Gara'da 13 kişinin şehit edilmesine ilişkin 2 teröriste 17 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis
İskenderun'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
Bakan Çavuşoğlu, AK Parti Aday Tanıtımı ve Seçim Beyannamesi Programı'na Togg ile gitti

Benzer haberler

ABD'de araç sahiplerinin yüzde 40'ı elektrikli araçlara geçişi düşünüyor

ABD'de araç sahiplerinin yüzde 40'ı elektrikli araçlara geçişi düşünüyor

İngiliz milletvekillerinden, Assange'ın ABD'ye iade işlemlerinin durdurulması çağrısı

NBA'de play-in ve play-off heyecanı

ABD ile Filipinler, Tayvan Boğazı'nın yakınındaki sularda "en büyük" savaş tatbikatına başladı

ABD ile Filipinler, Tayvan Boğazı'nın yakınındaki sularda "en büyük" savaş tatbikatına başladı
Kuzey Kore lideri Kim, nükleer kapasitelerini artırmaları gerektiğini vurguladı

Kuzey Kore lideri Kim, nükleer kapasitelerini artırmaları gerektiğini vurguladı
Medyadaki ayrımcılık nedeniyle Müslümanlığı seçen Amerikalılar "potansiyel terörist" olarak görülüyor

Medyadaki ayrımcılık nedeniyle Müslümanlığı seçen Amerikalılar "potansiyel terörist" olarak görülüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet