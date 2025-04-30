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Dünya

ABD'de "7 bine yakın çocuğa cinsel istismar" davasında 4 milyar dolar tazminat üzerinde anlaşıldı

ABD'nin California eyaleti Los Angeles County bölgesi, sorumluluğu altındaki çocuk tutukevleri ve koruyucu bakımevlerinde 7 bine yakın çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla açılan davada 4 milyar dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

İslam Doğru  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
ABD'de "7 bine yakın çocuğa cinsel istismar" davasında 4 milyar dolar tazminat üzerinde anlaşıldı

New York

Los Angeles County Yönetim Kurulu, anlaşmayı oy birliğiyle onayladı.

Sorumluluk alanlarında 1980'lerden 2000'lere kadar olan dönemde yaklaşık 7 bin cinsel istismar olayı gerçekleştiği iddiaları dolayısıyla 4 milyar dolar tazminat ödemeyi kabul eden yerel yönetimin başkanı Fesia Davenport, yaptığı açıklamada, "Bölgemiz adına, bu kınanacak eylemlerden zarar gören herkesten tüm kalbimle özür dilerim." ifadesini kullandı.

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Davenport, anlaşmayla, mağdurların iyileşmesine ve hayatlarını yeniden kurmalarına yardımcı olmaya, gençleri güvende tutmak için gereken sistemsel değişiklikleri yapmaya kararlı olduklarını açıkça ortaya koyduklarını belirtti.

Anlaşmanın mahkeme tarafından onaylanması halinde 4 milyar dolar tazminatın gelecek 5 yıl içinde kurbanlara ödeneceği ifade edildi.

Öte yandan, tazminat tutarının Los Angeles County yönetiminin bütçesini "yıllarca etkileyeceği" ve şimdiden gelecek yılki bütçe planlaması için departmanların harcamalarından yüzde 3 kesintiye gidilmesinin önerildiği kaydedildi.

1980'lerden 2000'lere kadar Los Angeles County Denetim Departmanı'na bağlı çocuk tutukevi tesislerinde, koruyucu bakımevlerinde, özellikle de 2003 yılında kapatılan El Monte'deki MacLaren Çocuk Merkezi'nde kalan erkek ve kız çocuklarına personel tarafından sistematik olarak cinsel istismarda bulunulduğu iddiaları gündeme gelmişti.

2020'de eyalet yasalarıyla, çocukluk çağında cinsel istismara uğrayan mağdurlara, suçun failleri ve onları istihdam eden kurumlara karşı dava açma imkanı sağlanmış, ardından 7 bine yakın kişi mahkemeye başvurmuştu.

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