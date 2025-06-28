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Dünya

ABD'de 6 Ocak Kongre baskını soruşturmalarına katılan 3 savcının görevine son verildi

ABD Adalet Bakanlığının, 6 Ocak 2021 Kongre baskını olayları soruşturmalarına katılan 3 savcıyı görevden aldığı bildirildi.

Islam Doğru  | 28.06.2025 - Güncelleme : 28.06.2025
ABD'de 6 Ocak Kongre baskını soruşturmalarına katılan 3 savcının görevine son verildi

New York

Associated Press'in (AP) iki kaynağa dayandırdığı haberde, Donald Trump yönetiminin, eski Başkan Joe Biden döneminde 6 Ocak Kongre baskınını soruşturan savcıları hedef almaya devam ettiği belirtildi.

İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla AP'ye konuşan kaynaklar, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi’nin imzasıyla dün yapılan tebligatla, Washington’da görev yapan ve 6 Ocak Kongre baskınını soruşturan 3 savcının görevine son verildiğini ifade etti.

AP'nin gördüğü tebligatta, 3 federal savcının işlerine niye son verildiği konusunda bir açıklama bulunmadığı belirtildi.

ABD Başkanı Trump, göreve geldiği 20 Ocak 2025'te başkanlık kararnamesi ile 6 Ocak 2021'deki Kongre baskını olaylarına karıştığı için hapis cezası alan ve kovuşturması devam eden yaklaşık 1500 kişi için genel af çıkarmıştı.

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