Euro
7.76
Dolar
6.86
BIST 100
115,793.59
Altın
1,802.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

ABD Yüksek Mahkemesinden Trump'ın mali kayıtlarına ilişkin karar

ABD Yüksek Mahkemesi, New York Bölge Mahkemesine, Başkan Trump'ın vergi kayıtlarına erişme yetkisi verirken, Kongrenin bu talebini reddetti.

Dildar Baykan   | 09.07.2020
ABD Yüksek Mahkemesinden Trump'ın mali kayıtlarına ilişkin karar

Washington

ABD'de Donald Trump'ın başkanlığından bu yana vergi kayıtlarını açıklamaması tartışmalara yol açarken, Yüksek Mahkeme bu konuda Manhattan Bölge Mahkemesi ve Kongrenin taleplerini değerlendirdi. 

Mahkeme, Manhattan Bölge Mahkemesine Trump'ın 8 yıllık vergi kayıtları ve mali dokümanlarına erişim hakkı tanırken, Trump'ın bu kayıtlara erişimi engelleyemeyeceğine hükmetti.

Trump'ın mali kayıtlarının 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden önce yayımlanıp yayımlanamayacağı henüz netlik kazanmadı.

Öte yandan Yüksek Mahkeme, Kongredeki Demokratların Trump'ın mali kayıtlarına erişim talebini reddederek, davayı gözden geçirilmesi için alt mahkemeye yönlendirdi.

Söz konusu kararlar Yüksek Mahkeme yargıçlarının 2 "hayır" oyuna karşılık, 7 "evet" oyu ile alındı.

Trump, Yüksek Mahkemenin kararını "siyasi" buldu

Yüksek Mahkemenin kararlarının ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan da tepki gecikmedi.

Kongre ile ilgili davanın alt mahkemeye iletildiğini kaydeden Trump, "Bu tamamen siyasi bir yargılama. (Rusya soruşturması) Mueller'in cadı avını ve diğerlerini kazandım, şimdi de siyasi olarak yolsuzluğa bulaşan New York ile mücadele etmek zorundayım. Bu yapılanlar, başkanlığa ya da yönetime karşı adil değil." ifadesini kullandı.

Trump, açıklamasında ABD'nin eski Başkanı Barack Obama ve Başkan Yardımcısı Joe Biden'ı, kendisinin seçim kampanyasında "casusluk" yapmak ile suçlayarak, "Onlar yakalandı ama onlara hiçbir şey olmadı. Bu suç benim başkan olmamdan önce de işleniyordu ve herkes bunu biliyordu. Buna rağmen, kimse korkudan bir şey yapamadı." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisine yönelik Rusya soruşturmasının 3 yıl sürmesine rağmen sonuçta hiçbir şeye ulaşılamadığını vurgulayan Trump, Yüksek Mahkemenin kararına ilişkin, "Bu, savcılık makamının kötüye kullanılması. Biz diğer tarafı benim kampanyamda casusluk yaparken yakaladık ki bu ABD tarihindeki en büyük siyasi suç ve skandaldı, onlara hiçbir şey olmadı. Buna rağmen, ben 3 buçuk yılda hiçbir başkanın yapmadığı kadar çok iş yaptım." dedi. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 602'ye çıktı
'Kovid-19'a karşı sergiledikleri dayanışma için Türk makamlarına takdir ve saygılarımı sunuyorum'
ABD'de Kovid-19 vaka sayısında rekor artış
Umman ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
Elektromanyetik enerjiyle Kovid-19'u etkisizleştiren teknoloji geliştirildi

Benzer haberler

ABD Yüksek Mahkemesinden Trump'ın mali kayıtlarına ilişkin karar

ABD Yüksek Mahkemesinden Trump'ın mali kayıtlarına ilişkin karar

Trump okulların sonbaharda açılması için eyalet valilerine baskı yapacak

ABD'de Kovid-19 mali yardımlarından ilk yararlananlar Trump bağışçıları oldu

ABD Başkanı Trump: Okullar sonbaharda açılmalı

ABD Başkanı Trump: Okullar sonbaharda açılmalı
Beyaz Saray: Kovid-19 bulaştığı kişilerin yüzde 99'u için zararsız

Beyaz Saray: Kovid-19 bulaştığı kişilerin yüzde 99'u için zararsız
İsrail’in 'ilhak' planına Trump yönetimi dışında destek veren olmadı

İsrail’in 'ilhak' planına Trump yönetimi dışında destek veren olmadı