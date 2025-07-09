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Dünya

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın federal iş gücünü azaltma planının önünü açtı

ABD Yüksek Mahkemesinin verdiği son karar, Başkan Donald Trump'ın, federal çalışanların sayısını azaltmaya yönelik planının önünü açtı.

Mücahit Oktay  | 09.07.2025 - Güncelleme : 09.07.2025
ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın federal iş gücünü azaltma planının önünü açtı

Washington

Yüksek Mahkeme, aldığı kararla, kritik devlet hizmetlerinin kaybedileceği ve "yüz binlerce federal çalışanın işsiz kalacağı" yönündeki uyarılara rağmen Trump'ın federal iş gücünü azaltma hedefine ulaşmasını kolaylaştırdı.

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Mahkeme üyeleri, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) öncülüğündeki iş gücünü azaltma çabalarını geçici şekilde durduran alt mahkeme kararlarının geçersiz olduğu yönünde görüş ortaya koydu.

DOGE çalışanlarının teftişi sonrası ABD'de, on binlerce federal çalışan işten çıkarılmış veya zorunlu izne ayrılmak zorunda kalmıştı.

ABD Bölge Yargıcı Susan Illston, mayıs ayında, Trump yönetiminin federal iş gücünde önemli kesintiler yapmak için "Kongre onayına ihtiyacı olduğu" yönündeki kararını bildirmişti.

Ayrıca San Francisco bölge mahkemesi yargıcı William Alsup, işten çıkarılan federal çalışanların "derhal işine geri dönmesi" talimatını vermişti.

Trump'ın federal çalışanların azaltılması yönündeki emrinin etkilediği kurumlar arasında Tarım, Enerji, Çalışma, İçişleri, Dışişleri, Hazine ve Gaziler İşleri bakanlıkları yer alıyor. Ayrıca Ulusal Bilim Vakfı, Küçük İşletmeler Birliği, Sosyal Güvenlik İdaresi ve Çevre Koruma Ajansı da bu kapsamda bulunuyor.

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