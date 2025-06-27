ABD Yüksek Mahkemesi, internette yaş doğrulama zorunluluğuna karşı yapılan itirazı kabul etmedi
ABD Yüksek Mahkemesi, Texas eyaletinde ticari internet sitelerinde kullanıcıların reşit olduklarını doğrulamalarını zorunlu kılan yasaya yönelik itirazı, Anayasa’ya aykırı olmadığı gerekçesiyle reddetti.
Ankara
The New York Times’ın haberine göre yasa, internet üzerindeki cinsel içeriklere erişimi sınırlandırmak amacıyla, yetişkinlerin en az 18 yaşında olduklarını kanıtlamalarını şart koşuyor. Bu düzenlemeyle reşit olmayan bireylerin çevrim içi zararlı içeriklerden korunması hedefleniyor.
Mahkeme oylaması 6’ya karşı 3 oyla sonuçlanırken üç yargıç, karara muhalefet şerhi düştü.
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Texas yasası, içeriklerinin üçte birinden fazlası reşit olmayanlar için zararlı cinsel materyal içeren tüm ticari web siteleri için geçerli olacak. Yasa, bu tür sitelerin kullanıcıların 18 yaşında veya daha büyük olduğunu doğrulamak için çeşitli kimlik doğrulama yöntemlerinden birini kullanmasını zorunlu kılıyor.
Yasa kapsamında şirketlerin kullanıcıların gönderdiği kişisel bilgileri saklamasına izin verilmiyor. Ancak yasaya karşı çıkanlar, bu düzenlemenin yetişkinleri kimlik hırsızlığı, takip ya da gasp gibi endişeler nedeniyle kişisel bilgilerini paylaşmaktan alıkoyacağını savunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.