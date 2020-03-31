ABD, Venezuela'da Maduro ve Guaido'suz 'müşterek hükümet kurulmasını' teklif etti
ABD yönetimi, Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif milletvekili Juan Guaido'ya kenara çekilmeleri çağrısında bulunarak, ülkede "müşterek bir hükümet kurulması" teklifinde bulundu.
Washington
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Barışçıl ve demokratik bir hükümet kurulması durumunda Venezuela'ya uygulanan yatırımları kaldırılabiliriz." ifadesini kullandı.
ABD'nin Venezuela'da yaşanan siyasi krizi sonlandırmayı amaçladığını belirten Pompeo, "Bu teklif, serbest ve adil bir başkanlık seçimine imkan veren ve Venezuela'ya yönelik ABD yaptırımlarını sona erdirecek bir geçiş hükümetinin kurulması çağrısında bulunuyor." değerlendirmesini yaptı.
Pompeo, Guaido'ya olan destek ve bağlılıklarında herhangi bir azalma olmadığını ve seçimlere girmesi durumunda kazanacağına inandıklarını belirterek, buna rağmen tarafsız ve adil bir hükümet kurulması adına Guaido'nun kenara çekilmesi gerektiğini belirtti.
Maduro yönetimi tarafından siyasi bir geçiş hükümeti kabul edilene kadar ülkeye yönelik yaptırımların artarak devam edeceğini vurgulayan Pompeo, şunları kaydetti:
"Maduro rejiminin küresel Kovid-19 salgını konusunda yeterince hazırlık yapmaması ve beklentileri karşılayamaması bile durumun ciddiyetine ışık tutmaktadır. Bu teklif, Venezuela'nın iyileşmesine yardımcı olmak ve Venezuela halkının tercihlerine saygı duyulmasına olan taahhüdümüzü göstermektedir. İster asker, ister sivil, ister genç, ister yaşlı olsun tüm Venezuelalıları ideolojik eğilimlerinden ve parti bağlarından sıyrılmaya ve bu teklifi ciddiye almaya davet ediyoruz."
Venezuela'dan ABD'nin "Maduro ve Guaido'suz geçiş hükümeti" teklifine yanıt
Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD yaptırımlarının kaldırılması karşılığında, Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve muhalif lider Juan Guaido'nun olmadığı bir geçiş hükümeti önerisine ilişkin, "Venezuela'da kararlar Karakas'ta alınır, ne Washington'un ne de başka bir başkentin himayesi altındayız." dedi.
Bakan Arreaza, Kolombiya'da yayın yapan Blu Radio'da telefonla katıldığı programda, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Venezuela'da meşru hükümetin Devlet Başkanı Maduro ve Guaido'nun olmadığı, ülkeyi seçime götürecek "müşterek bir hükümet kurulması" teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ülkesinde halkın iradesinin hakim olduğunu belirten Arreaza, "Venezuela'da kararlar Karakas'ta alınır, ne Washington'un ne de başka bir başkentin himayesi altındayız. Kendi labirentlerinde zaman kaybediyorlar." ifadelerini kullandı.
Arreaza, ABD'nin teklifinin, Donald Trump hükümetinin Venezuela'ya müdahale etmeye yönelik ilgisinin kanıtı olduğuna dikkati çekerek, "Biz her zaman iyi ilişkiler içinde olmak istedik ancak onlarda, Venezuela'da iktidarın ve Venezuela petrolünün kontrolünü ele geçirme takıntısı var. Biz, Venezuela'da söyleneni yaparız, Trump'ın emirlerini değil." şeklinde konuştu.
Venezuela'da yürütülen siyasete halkın karar verdiğini dile getiren Arreaza, anayasaya dayanan her türlü teklifin değerlendirileceğini sözlerine ekledi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, Venezuela'da Devlet Başkanı Maduro ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif milletvekili Juan Guaido'nun olmadığı geçiş hükümeti kurulması teklifinde bulunarak, "Barışçıl ve demokratik bir hükümet kurulması durumunda Venezuela'ya uygulanan yatırımları kaldırılabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.