ABD ve İngiliz televizyon kanallarının "Gazzeli intihar yelekli militan" görüntülerindeki detay gündem oldu
Fox TV ve Sky News kanallarının Nova Müzik Festivali bölgesinden verdiği "Gazze'den sızan eli bıçaklı Filistinli militanın yakalanma anı" görüntülerinde, detaylardan söz konusu kişinin askerlerce serbest bırakıldığı görülüyor.
Ankara
İsrail ordusunun faaliyetlerini haberleştiren Fox TV ve Sky News kanallarının Nova Müzik Festivali bölgesinden verdiği "Gazze'den sızan eli bıçaklı Filistinli militanın yakalanma anı" görüntülerinde, detaylardan söz konusu kişinin askerlerce serbest bırakıldığı görülüyor.
- İsrailli savaş pilotuna göre ordu İsrailli esirlere bir noktada "kitlesel Hannibal Protokolü" uyguladı
- İsrail gazetesi Haaretz: Ordunun helikopteri Hamaslılara ateş açarken siviller de vuruldu
İsrail ordusu, Gazze sınırının birkaç kilometre yakınında bulunan ve Hamas'ın 7 Ekim saldırısıyla ilgili uzunca süre haberlere konu olan Nova Müzik Festivali'nin düzenlendiği alana yerli ve yabancı medyayı götürerek bölgeyi görüntülemelerine imkan verdi.
Çok sayıda medya mensubunun bulunduğu alanda, İsrail askerlerinin güvenlik taraması yaptığı anlarda silahların patlamasıyla başlayan koşuşturmacada, "Gazze'den sızan bir Filistinli militanın yakalandığı" bilgisi dünyaya servis edildi.
O anlarla ilgili 12 Ekim'de yayın yapan Amerikan Fox TV'nin muhabiri, kameranın çevreden görüntü aldığı sırada bir anda patlayan silah seslerini duyarak koşmaya başladı.
Askerlerin koştuğu yöne ulaşmaya çalışan muhabir, korkmuş görünerek yere yattı.
Muhabirin nefes nefese olayın sıcaklığını aktardığı çekimlerde kameraya, askerlerin yere yatırdıkları ve altında yalnızca iç çamaşır olan bir erkeğin etrafında toplandığı, ardından bu kişiyi ayağa kaldırıp ellerini arkadan tutarak gözleri bağlanmış şekilde yürüttükleri yansıdı.
Askerlerin apar topar götürdüğü ve alanda bulunan medya mensubu topluluğunun heyecanlı dakikalar yaşadığı sırada anons çeken Fox Tv muhabiri, "Götürüyorlar, bu adamın gözlerini bağladılar. Görünüyor ki Gazze Şeridi'nden sızan bir militanı daha yakaladılar. Bu, size tüm olanların ne kadar beklenmedik şekilde geliştiğini gösteriyor." diye konuştu.
Festival alanına götürülen yabancı medyadan Sky News muhabiri de benzer anları haberleştirdi.
Sky News tarafından paylaşılan görüntülerde muhabir, "bölgede büyük bir vahşet yaşandığı" şeklinde anlatımlarda bulunurken birden hareketliliğin olduğu alana yöneldi.
Muhabir yaşananlar için, "elinde bıçakla çıkan ve üzerinde intihar yeleği olduğu düşünülen" bir şüphelinin İsrail askerleri tarafından yakalandığını, üzerine silahlar doğrultulan kişinin elbiselerinin çıkartıldığını, gözlerinin bağlandığını, askerlerin hızla çevre güvenliği aldığını, etrafta başka Hamas mensuplarının da bulunuyor olabileceğini anlattı.
Görüntülerin son saniyelerinde ortaya çıkanlar
Fox TV'nin görüntülerinde muhabirin "sıcak anlar" şeklinde yaptığı yayının bitiminde ise farklı bir enstantane dikkati çekti.
"Gazze'den sızan eli bıçaklı ve intihar yeleği şüphesiyle yakalanan militan" şeklinde yansıtılan kişinin, yere yatırıldığı ilk noktada bu sefer, İsrail askerleri tarafından serbest bırakılmış ve göz bağı da açılmış şekilde üzerini tekrar giymeye başladığı fark edildi.
Gündem olan görüntülerde, derdest etme işlemini yapan çok sayıda askerin sırtlarını dönerek uzaklaştığı ve üzerini giyen kişinin de oldukça rahat olduğu fark edildi.
Olayın tatbikat benzeri bir uygulama olup olmadığı ihtimali ise Fox TV muhabirinin yaptığı bağlantıda ortadan kalkmış oldu.
Akşam saatlerinde kanala bağlanıp olanları anlatan muhabir, "Bu kişinin Gazze'den giren ya da cumartesi günkü katliamdan bu yana burada olan bir militan olduğunu doğrulayan üst düzey bir komutanla olaydan sonra konuştum. Kesinlikle ne olduğunu soruşturacaklar ve ormanda buldukları bu adamı sorgulayacaklar." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.