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Dünya

ABD ve BM Yemen Özel Temsilcileri ülkede ateşkes çağrısı yaptı

ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking ile Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'de acil ateşkes çağrısında bulundu.

Said İbicioğlu   | 02.06.2021
ABD ve BM Yemen Özel Temsilcileri ülkede ateşkes çağrısı yaptı

Yemen

ABD Dışişleri Bakanlığının Yakın Doğu İşleri sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Lenderking ile Griffiths Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya geldi. Görüşmede, Griffiths'in Sana'ya yaptığı son ziyaret masaya yatırıldı.

Taraflar, Yemen halkının ihtiyaç duyduğu insani yardımın sağlanması için ülke çapında acil ve kapsamlı bir ateşkes çağrısı yaptı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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