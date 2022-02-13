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Dünya

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgal edebileceğini söyledi

ABD Başkanı Joe Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, Rusya'nın Ukrayna'yı "her an" işgal edebileceğini iddia etti.

Mücahit Oktay   | 13.02.2022
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgal edebileceğini söyledi

New York

Amerikan CNN kanalına konuşan Sullivan, ABD yönetiminin, Ukrayna'nın bu hafta içinde Rusya tarafından "her an" işgal edilebileceğine inandığını, askeri bir saldırının muhtemelen füze ve bomba saldırılarıyla başlayacağını, bununla birlikte diplomasinin galip gelebileceğine dair umudunu hala koruduğunu belirtti.

Sullivan, ABD kanadında, Rus kuvvetlerinin "güçlerini oluşturma ve yerinde manevra yapma biçimlerinin" 20 Şubat'ta sona erecek Pekin Kış Olimpiyatları'nın bitiminden önce bir işgal girişiminde bulunabileceği beklentisini oluşturduğunu ifade etti.

İstihbari bilgilerinin aktif bir planlama olduğunu gösterdiğini ve bunu sadece ABD'nin söylemediğini aktaran Sullivan, "Diplomasi üzerinde çalışmaya devam etmeye hazırız, ancak biz Rusya'nın ilerlemesi durumunda müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birleşik ve kararlı bir şekilde yanıt vermeye de hazırız." dedi.

Sullivan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde "bahane" olarak sahte bir operasyon tehdidini dillendirebileceğini söyledi.

Jake Sullivan, 11 Şubat'ta, Ukrayna'daki Amerikalıları ülkeyi terk etmeleri konusunda uyarmış ve askeri harekatın sivilleri öldürebilecek bir hava bombardımanıyla başlayabileceğini söylemişti.








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