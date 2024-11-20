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Dünya

ABD, Ukrayna'ya 275 milyon dolarlık ek askeri yardım yapacak

ABD yönetimi, Ukrayna’nın kritik güvenlik ve savunma ihtiyaçlarını karşılamak için yaklaşık 275 milyon dolar değerinde ek askeri yardım yapacağını duyurdu.

Islam Doğru  | 20.11.2024 - Güncelleme : 20.11.2024
ABD, Ukrayna'ya 275 milyon dolarlık ek askeri yardım yapacak

New York

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) basın sözcülüğü, söz konusu yardım hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Başkanlık Çekme Yetkisi (PDA) paketinden Ukrayna'ya değeri yaklaşık 275 milyon dolar olan roket sistemleri, topçu mühimmatı ve tanksavar silahları dahil olmak üzere en acil ihtiyaçları karşılamak için ek yetenekler sağlanacağı belirtildi.

Yardım kalemlerinde 155 mm ve 105 mm topçu mühimmatı, havan mermileri, insansız hava sistemleri, TOW füzeleri ve tanksavar gibi askeri malzemelerin yanı sıra kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer koruyucu ekipmanların yer alması da dikkati çekti.

Açıklamada, bu yardım paketinin ağustos 2021'den bu yana Pentagon envanterlerinden ABD Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından sağlanan 70'inci ekipman dilimi olduğu bilgisi paylaşılarak, ABD’nin Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu savaş alanı ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceği kaydedildi.

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