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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD, Ukrayna’ya hava savunma sistemleri dahil 820 milyon dolarlık yardım yapacak

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna’ya aralarında gelişmiş hava savunma sistemleri de bulunan 820 milyon dolarlık ek güvenlik yardımı yapılacağını açıkladı.

Kasım İleri   | 01.07.2022
ABD, Ukrayna’ya hava savunma sistemleri dahil 820 milyon dolarlık yardım yapacak

Washington

Pentagon‘dan yapılan yazılı açıklamada, “Bugün Savunma Bakanlığı, Ukrayna için 820 milyon dolarlık ek güvenlik yardımı yapacağını duyurdu. Bunun 50 milyon dolarlık kısmı, Başkanın ABD envanterinden silah verme yetkisi kapsamındayken 770 milyon dolarlık kısmı ise Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi (USAI) kapsamında tedarik edilecek.” denildi.

Başkan Joe Biden yönetiminin on dördüncü kez ordusunun envanterinden Ukrayna’ya silah ve ekipman sağladığı belirtilen açıklamada, bu yardım paketinde ABD envanterinden Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemleri (HIMARS) için ek mühimmat olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca şu detaylara yer verildi:

“USAI kapsamında ise Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya Rus saldırganlığına karşı kendini savunmak için kritik yetenekler sağlayacak. Bu pakette şunlar bulunuyor: İki Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sistemi (NASAMS); 150 bin 155 mm topçu mühimmatı ve 4 adet ek karşı topçu ateşi takip radarı.”

USAI kapsamında verilen silahların, savunma şirketlerinden satın alınarak tedarik edildiği aktarılan açıklamada, bu kapsamdaki silah ekipmanı için şirketlerle sözleşme sürecinin işletileceği ifade edildi.

Biden yönetimi göreve başladığından bu yana, Ukrayna'ya yaklaşık 7,6 milyar dolarlık güvenlik yardımı sağladı.

Pentagon, bu yardımın 6,9 milyar dolarının Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana verildiğini ifade ediyor.

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