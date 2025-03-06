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Dünya

ABD Temyiz Mahkemesi, Özel Yetkili Savcılık Ofisi Başkanının görevden alınmasına karar verdi

ABD Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın azletmesinin ardından federal mahkeme kararıyla görevine dönen Özel Yetkili Savcılık Ofisi (OSC) Başkanı Hampton Dellinger'in görevden alınmasına karar verdi.

Şilan Turp  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
ABD Temyiz Mahkemesi, Özel Yetkili Savcılık Ofisi Başkanının görevden alınmasına karar verdi

Washington

ABD Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi, Dellinger'in görevden alınmasının yasallığı konusunda tartışmalar sürerken, dava hakkındaki kararı açıkladı.

Kararda, Trump'ın azletmesinin ardından federal mahkeme kararıyla görevine dönen Dellinger’in, OSC Başkanlığından alınmasına hükmedildi.

Söz konusu karar, Dellinger'in Trump yönetiminin federal iş gücünü küçültme çabaları çerçevesinde deneme süresindeki çalışanların görevden alınmasına itiraz ederek, tüm federal kurumları "işten çıkarılan çalışanların hukuka aykırı fesihlerini derhal iptal etmeye" çağırmasının ardından geldi.

Hampton Dellinger'in süreci

OSC Başkanı Hampton Dellinger, Beyaz Saray'dan Trump adına 7 Şubat'ta gönderilen e-postayla görevine son verildiğini açıklamış, kararın hukuki içtihatla çeliştiğini söyleyerek, Washington Federal Mahkemesinde 10 Şubat'ta Trump'a dava açmıştı.

Federal Mahkeme, anlaşmazlığa ilişkin 26 Şubat'ta duruşma yapılmasına ve Dellinger'in bu tarihe kadar görevde kalmasına karar vermişti.

ABD'de Başsavcı Vekili Sarah Harris ise 17 Şubat'ta Dellinger'in tekrar görevden alınması için Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.

ABD Yüksek Mahkemesi, 22 Şubat'ta Dellinger'in, 26 Şubat'taki duruşmaya kadar görevine devam etmesine karar vermişti.

ABD Başkanı Trump, 20 Ocak'ta göreve başladığı günden itibaren başta Adalet Bakanlığı olmak üzere farklı federal kurumlarda görev yapan birçok kişinin görevine son vermişti.

Kongredeki Demokratlar, Trump'ın görevden aldığı isimler arasında daha önce kendi aleyhindeki soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Savcı Jack Smith ve benzeri isimlerin de yer almasını eleştirmişti.

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