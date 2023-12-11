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ABD Temsilciler Meclisi üyesinden, ülkesinin BMGK'de Gazze'de ateşkes tasarısını veto etmesine tepki

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, ülkesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de acil insani ateşkes istenen karar tasarısını veto etmesini "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Dildar Baykan Atalay  | 11.12.2023 - Güncelleme : 11.12.2023
ABD Temsilciler Meclisi üyesinden, ülkesinin BMGK'de Gazze'de ateşkes tasarısını veto etmesine tepki

Ankara

Cortez, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin BMGK'de Gazze'de acil insani ateşkes istenen karar tasarısını veto etmesine tepki gösterdi.

ABD'nin vetosuna ilişkin bir paylaşımı alıntılayan Cortez, şu değerlendirmede bulundu:

"Utanç verici. Biden yönetimi, BM'nin ateşkes çağrısını tek başına veto ederken ve Gazze'de ayrım gözetmeyen bombardımanları desteklemek için ABD Kongresini kayıtsız şartsız görmezden gelirken, Filistinliler ve insan haklarına ilişkin endişelerini artık hiçbir şeyle bağdaştıramaz."

Gazze'de acil ateşkes çağrısı ABD vetosuna takıldı

ABD, BMGK'de 8 Aralık'ta Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısını veto etmişti.

Birleşip Arap Emirlikleri ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 90'dan fazla ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı, BMGK'de düzenlenen acil oturumda oylanmıştı.

Tasarıya İngiltere "çekimser" oy kullanırken, diğer 13 üye "evet" oyu kullanmıştı.

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