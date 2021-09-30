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Dünya

ABD Temsilciler Meclisi hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı

Dilara Zengin   | 30.09.2021
ABD Temsilciler Meclisi hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı

Washington

Amerikan federal hükümetine 3 Aralık'a kadar finansman sağlayacak bütçe tasarısı, ABD Senatosu'nun ardından Temsilciler Meclisi'nde de kabul edildi.

Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, 175 vekil tasarının aleyhinde, 254 vekil ise lehinde oy kullandı.

Tasarı, ABD Başkanı Joe Biden’ın imzasının ardından yürürlüğe girecek.

Geçici bütçe tasarısının 2021 mali yılının sona ereceği bu gece yarısından önce onaylanmasıyla, hükümetin kapanmasının önüne geçilmiş olacak.

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