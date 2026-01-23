Dolar
Dünya

ABD Temsilciler Meclisi bazı federal kurumlara finansman sağlayacak bütçe tasarılarını onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, Savunma, Çalışma, Sağlık ve İnsan Hizmetleri, Eğitim, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Gelişim ile İç Güvenlik bakanlıklarına finansman sağlayacak bütçe tasarılarını kabul etti.

Dilara Zengin Okay  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
ABD Temsilciler Meclisi bazı federal kurumlara finansman sağlayacak bütçe tasarılarını onayladı

Washington

Washington

ABD’de federal kurumların çoğuna 30 Ocak'a kadar finansman sağlayan geçici bütçenin süresinin dolmasına kısa bir süre kala Temsilciler Meclisi'nde 4 tasarı oylamaya sunuldu.

İç Güvenlik Bakanlığına finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısı 207’ye karşı 220 oyla kabul edilirken, diğer bakanlıklara yönelik harcamaları içeren bütçe tasarıları 88'e karşı 341 oyla onaylandı.

Savunma, Çalışma, Sağlık ve İnsan Hizmetleri, Eğitim, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Gelişim ile İç Güvenlik bakanlıklarına finansman sağlayacak bütçe tasarılarının toplam büyüklüğünün yaklaşık 1,2 trilyon dolar olduğu kaydedildi.

Bir sonraki durağı ABD Senatosu olacak bütçe tasarılarının burada da kabul edilmesi halinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasına sunulması bekleniyor.

Söz konusu tasarıların 30 Ocak'a kadar yasalaşmasıyla ABD’de federal hükümetin kısmi olarak kapanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

