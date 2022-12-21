Dolar
18.66
Euro
19.82
Altın
1,816.40
ETH/USDT
1,209.20
BTC/USDT
16,787.00
BIST 100
5,429.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i Beyaz Saray’da resmi törenle karşılıyor
logo
Dünya

ABD Senatosu Moskova Büyükelçiliğine Lynne Tracy'nin atanmasını onayladı

ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'ın diplomat Lynne Tracy'i Moskova Büyükelçisi olarak atamasını onayladı.

Tuğçenur Akgün   | 21.12.2022
ABD Senatosu Moskova Büyükelçiliğine Lynne Tracy'nin atanmasını onayladı

New York

John Sullivan'ın emekliye ayrılmasının ardından boş kalan Moskova Büyükelçiliğine, mevcut Erivan Büyükelçisi Diplomat Tracy'nin adaylığı, Senatoda yapılan oylamada 2 aleyhte oya karşı 93 oyla kabul edildi.

Daha önce ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinde misyon şefi yardımcılığı yapmış olan Tracy, geçmişte ABD Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve Asya'ya bakan ilgili bürosunda Rusya ile ilgili hususlarda kıdemli danışman olarak da görev yaptı. Tracy ayrıca Türkmenistan, Pakistan, Kazakistan ve Afganistan gibi ülkelerde de diplomat olarak çalıştı.

Başkan Biden, görev süresi dolan John Sullivan'ın 4 Eylül'de emekliye ayrılmasının ardından yeni adayı Tracy'i 20 Eylül'de duyurmuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Düzce'de ağır hasarlı 383 konutun yıkımı gerçekleşti
Diyarbakır'daki terör saldırısını gerçekleştiren terörist, suçunu itiraf etti
Çocuklara yönelik istismarın önlenmesine ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak
Bilal Erdoğan: Müslüman gençler arasındaki iletişimin daha ileriye taşınması önemli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşmeli sanatçılarımızın kadroya geçişleriyle ilgili gerekli adımları attık

Benzer haberler

ABD Senatosu Moskova Büyükelçiliğine Lynne Tracy'nin atanmasını onayladı

ABD Senatosu Moskova Büyükelçiliğine Lynne Tracy'nin atanmasını onayladı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ABD'ye ulaştı

AB, Almanya'nın şirketlerine 49 milyar avro destek vermesini onayladı

Putin: Rusya Savunma Bakanlığı eleştirileri dikkate almalı

Putin: Rusya Savunma Bakanlığı eleştirileri dikkate almalı
BM Güvenlik Konseyinde Azerbaycan ve Ermenistan arasında Laçın Koridoru tartışması

BM Güvenlik Konseyinde Azerbaycan ve Ermenistan arasında Laçın Koridoru tartışması
Eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev'den Çin'e sürpriz ziyaret

Eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev'den Çin'e sürpriz ziyaret
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet