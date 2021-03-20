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Dünya

ABD Sayıştayı: F-35 savaş uçaklarını güncellemenin maliyeti 2 milyar dolar arttı

ABD Sayıştayı tarafından Kongre’ye sunulan yıllık raporda Pentagon’un F-35 savaş uçaklarını 6 ayda bir yenileme projesinin 2 milyar dolar ek maliyet getirdiği bildirildi.

Islam Doğru   | 20.03.2021
ABD Sayıştayı: F-35 savaş uçaklarını güncellemenin maliyeti 2 milyar dolar arttı

New York

Raporda Pentagon ve Lockheed Martin firmasının F-35 savaş uçaklarının “Block 4” yazılım ve donanım modernizasyonu çalışmalarının güncellenmesi planını takip edemediklerine ve "gerçekçi olmayan programın" 2 milyar dolarlık ek maliyetin yanı sıra gecikmelere neden olduğuna dikkat çekildi.

Yaklaşık 20 yıldır süren ve şimdiye kadar 398 milyar dolara mal olan programa ilişkin raporda, Lockheed Martin ve Savunma Bakanlığının daha önceki gecikmeleri de yansıtacak şekilde F-35 savaş uçaklarının gelecekteki teslimatlarına ilişkin tahminlerini güncellemediği vurgulandı.

“F-35 programı üç yıldan fazla bir süredir Block 4'ün geliştirilmesinin içinde ancak planlandığı gibi yeni yetenekler sunmadı. Program, planlandığı şekilde mevcut en son verilere dayanmıyor ve ulaşılabilir değil." tespitine yer verilen raporda, F-35 programının satın alma, bakım ve on yıllar sürecek operasyonları içeren yaklaşık 1,72 trilyon dolarlık “yaşam döngüsü” maliyetine ilişkin endişelere işaret edildi.

Raporda Block 4 programının halihazırda tahmini maliyetinin 14 milyar dolar olduğu ve bunun ABD ordusundaki kara, deniz ve hava kuvvetleri edinim programlarından daha pahalıya geldiği kaydedildi.

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