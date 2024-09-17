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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD Savunma Bakanı Austin, Hizbullah ile yaşanan gerilimi görüşmek üzere İsrail'e gidecek

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Hizbullah ile yaşanan gerilimi görüşmek için İsrail'i ziyaret etmesinin beklendiği bildirildi.

Mustafa Deveci  | 17.09.2024 - Güncelleme : 17.09.2024
ABD Savunma Bakanı Austin, Hizbullah ile yaşanan gerilimi görüşmek üzere İsrail'e gidecek

Ankara

ABD'nin "Axios" haber platformu, Austin'in 22-23 Eylül'de İsrail'i ziyaret etmesinin beklendiğini aktardı.

Adı açıklanmayan İsrailli ve ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, Austin'in İsrail ziyaretinde gündemin Hizbullah ile yaşanan gerilim olduğu belirtildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda çatışmalar yaşanıyor. Tel Aviv yönetiminin Lübnan'a geniş çaplı saldırı düzenleyebileceği yönündeki haberler giderek artıyor.

İsrail’in Lübnan’daki çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu Hizbullah ile yaşanan gerilimin daha da tırmandığı belirtiliyor.

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