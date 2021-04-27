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Dünya

ABD sahil güvenlik gemisi 'USCGC Hamilton' İstanbul Boğazı'ndan geçti

ABD Donanmasına ait sahil güvenlik gemisi "USCGC Hamilton", İstanbul Boğazı'ndan geçti.  

Hasan Hüseyin Kulaoğlu   | 27.04.2021
ABD sahil güvenlik gemisi 'USCGC Hamilton' İstanbul Boğazı'ndan geçti Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

Alınan bilgiye göre, 127 metre boyunda ve 43 metre genişliğindeki "WMSL-753" borda numaralı sahil güvenlik gemisi, akşam saatlerinde Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Boğaz geçişi sırasında gemiye, Sahil Güvenlik Komutanlığı botları ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü botları eşlik etti.

Boğaz geçişinde arka kısmında bir grup Amerikan askerinin nöbet tuttuğu gemi, Karadeniz'e doğru seyrini sürdürdü.

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