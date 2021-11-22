ABD’nin California eyaletindeki lüks mağazalarda yağma olayları sürüyor
ABD’nin California eyaletinde lüks mağazalar ve alışveriş merkezlerinde yağmalama olayları 3 gündür sürüyor.
New York
California’da 19 Kasım’da başlayan yağmalamaların benzer olaylarla 3 gündür devam ettiği öğrenildi.
19 Kasım akşamı San Francisco’nun Union Meydanı’nda bulunan Louis Vuitton ve Fendi, Burberry, Dolce & Gabbana gibi lüks mağazalarda yerel saatle 20:10 civarında başlayan şiddet ve yağma olaylarında maskeli kişilerce mağazaların camlarının kırıldığı ve ürünlerin yağmalandığı bildirildi.
Ardından 20 Kasım’da Walnut Creek’te bulunan Nordstrom mağazası yağmalandı.
Görgü tanıkları, 25 kadar araçla mağazanın önündeki trafiği kapatan kar maskeli ve levyeli 50 ila 80 kişinin mağazaya girerek camları kırdığını, 3 mağaza çalışanına saldırarak binlerce dolarlık ürün çaldığını ve araçlara binerek kaçtığını ifade etti.
21 Kasım akşamı ise San Jose’de bulunan lüks spor ürünleri mağazası Lululemon ve Hayward’da bulunan Southland Alışveriş Merkezi'ndeki mağazaların, kar maskeli bir kalabalık tarafından benzer saldırılara uğradığı açıklandı.
Polis, eyaletteki şiddet ve yağma olaylarının bağlantısının henüz kanıtlanmadığını ve gözaltı olmadığını bildirdi.
Öte yandan geçen hafta Illinois eyaletinin Chicago şehrinde gerçekleşen yağma olayıyla ilişkili 14 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.
ABD Başkanı Biden, Wisconsin'deki gelişmeleri yakından izlediklerini açıkladı
ABD Başkanı Joe Biden, Wisconsin'de bir kişinin aracını Noel yürüyüşü yapan kalabalığın üzerine sürmesi sonucu 5 kişinin ölmesi ve 40'tan fazla kişinin yaralanmasıyla ilgili gelişmeleri yakından izlediklerini açıkladı.
Biden, Beyaz Saray'da ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı ikinci kez bu göreve aday gösterdiği konuşmasına Wisconsin'deki olaylar ile başladı.
Olaya ilişkin detayların henüz netleşmediğini ancak şu ana kadar 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Biden, "Şu anda 40 yaralı acı çekiyor ve bazılarının durumu kritik. Tüm bir toplum bu korkunç şiddet eylemiyle başa çıkmaya çalışıyor." diye konuştu.
Biden, olayda ölenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileyerek "Yönetimim buradaki durumu yakından takip ediyor." dedi.
ABD'de Rittenhouse'ın beraat kararına tepkiler devam ediyor
ABD'de geçen yıl Kenosha şehrinde ırkçılık karşıtı protestolarda iki kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına sebep olan Kyle Rittenhouse'ın beraatine tepkiler devam ediyor.
Kenosha başta olmak üzere, Portland, Chicago ve New York gibi birçok metropol bölgesinde protestolar düzenlenirken, hafta sonu Los Angeles kentinde yaklaşık 20 bin kişi Pan Pacific Park'ta mahkeme kararına tepki olarak toplandı.
"Kyle Rittenhouse ve bütün lanet sistem suçludur" yazan dövizleri taşıyan kalabalık saatlerce yürüdü.
Huber'in ailesinden destek çağrısı
Kyle Rittenhouse'ın silahından çıkan kurşunla ölen mağdurlardan Anthony Huber'in ailesi, beraat kararından sonra yaptıkları yazılı açıklamada, "Oğlumuzu öldüren kişiye ceza verilmedi. Kızgın ve üzgünüz." ifadesini kullandı.
Karara tepki için destek çağrısı yapılan açıklamanın devamında, "Silahlı sivillerin herhangi bir kasabada ortaya çıkıp şiddeti körüklemesi ve sonra kendi oluşturdukları tehlikeyi sokaktaki insanları öldürmek için sebep göstermesi kabul edilemez." ifadesine yer verildi.
Eski NBA oyuncusundan tepki
Rittenhouse davasındaki beraat kararına bir tepki de Amerikalı eski NBA oyuncusu ve Golden State Warriors takımının baş antrenörü Steve Kerr'den geldi.
ABD Basketbol Milli Takımını da çalıştıran antrenör, Twitter paylaşımda, "Görünüşe göre bir gencin sivil kargaşanın olduğu bir bölgeye AR-15 silahı götürme hakkı konusunda sorun yok. Bu gerçekten korkutucu." dedi.
Kenosha kentinde Ağustos 2020'de polisin siyahi Jacob Blake'i vurmasıyla başlayan gösterilerde, iki protestocuyu öldürüp birini yaralayan Rittenhouse davasında jüri sanığın suçsuz olduğuna karar vermiş, Rittenhouse kendisine yöneltilen beş suçlamanın tamamından aklanmıştı.
Saldırı anı ile Rittenhouse'ın silahla vurduğu kişinin kanlar içinde yerde yattığı görüntüler, olay mahallinde bulunan AA Foto Muhabiri Tayfun Coşkun'un objektifine yansımıştı.
Söz konusu fotoğrafları daha sonra mahkemede delil olarak kullanılan Coşkun, olay anıyla ilgili gördüklerini tanık olarak savcıya aktarmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.