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Dünya, Koronavirüs

ABD’nin California eyaletinde Kovid-19’a bağlı can kaybı sayısı 50 bini geçti

ABD’nin California eyaleti, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı 50 binin üzerinde can kaybı sayısı ile ülkede en çok ölümün kaydedildiği eyalet oldu.

Şeyma Uzundere   | 25.02.2021
ABD’nin California eyaletinde Kovid-19’a bağlı can kaybı sayısı 50 bini geçti

Ankara

John Hopkins Üniversitesinin açıkladığı verilere göre, California’da Kovid-19’a bağlı ölüm sayısı 50 bin 972’e yükseldi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ülkenin salgından en fazla etkilenen ve yaklaşık 40 milyon nüfusa sahip eyaleti California’da, bugüne dek 3,5 milyonun üzerinde Kovid-19 vakası kaydedildi.

New York’ta da virüsün "endişe verici" yeni bir türünün bulunduğu bildirildi

CNN’in haberine göre, New York kentinde araştırma yapan uzmanlar, virüsün "endişe verici" yeni bir türünü bulduklarını açıkladı.

Söz konusu varyantın, New York'ta birçok mahalleye ve eyaletin kuzeydoğusuna yayıldığı belirtildi.

"B.1.526" adı verilen yeni türün, Afrika’da kaydedilen ve "B.1351" adı verilen virüs varyantı ile benzer olduğu kaydedildi.

Bunun yanı sıra yeni varyantta "E484K" mutasyonu gözlemlendiği bildirildi.

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