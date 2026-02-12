Dolar
43.65
Euro
51.93
Altın
5,059.33
ETH/USDT
1,970.20
BTC/USDT
67,089.00
BIST 100
13,809.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İslam İşbirliği Teşkilatı Ulaştırma Bakanları 2. Toplantısı 2026 Yılı Ramazan Ayı Tanıtım Toplantısı
logo
Dünya

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı: İran'daki olaylarda ölenlerin sayısı 7 bini aştı

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı, İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle 28 Aralık 2025'te başlayan ve 8-9 Ocak'ta emniyet güçlerinin müdahalesiyle bastırılan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 7 bin 2 olduğunu duyurdu.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 12.02.2026 - Güncelleme : 12.02.2026
ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı: İran'daki olaylarda ölenlerin sayısı 7 bini aştı

İstanbul

İran'da gösteriler son bulmuş olsa da ABD'nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, daha fazla vakayı doğruladığını öne sürerek ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeye devam ediyor.​​​​​​​

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

HRANA'nın haberine göre, ülkenin birçok noktasındaki gösterilerde çıkan olaylarda 52 bin 941 kişi gözaltına alındı, 214'ü güvenlik görevlisi olmak üzere 7 bin 2 kişi yaşamını yitirdi.

Halihazırda 11 bin 730 vakanın daha inceleme aşamasında olduğunu aktaran HRANA, en son ölü sayısını 6 bin 984 olarak paylaşmıştı.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonucu ülke yönetimi internet erişimini engellemiş, 8-9 Ocak günlerinde emniyet güçleri protestolara müdahale ederek bastırmıştı.

İran Şehit ve Gaziler Vakfı, Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında, gösterilerde; güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Bodrum ve Milas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi
İstanbul'da, Bakan Kurum başkanlığında COP31'in başlangıç toplantısı yapıldı
Amasya’da biyogaz tesisinde gazdan zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti
Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde çalışma yaparken batan traktör çıkarıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı: İran'daki olaylarda ölenlerin sayısı 7 bini aştı

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı: İran'daki olaylarda ölenlerin sayısı 7 bini aştı

İran asıllı Prof. Nasr'dan "İran ve ABD, savaş tehdidini diplomasiyi şekillendirmek için kullanıyor" iddiası

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı: İran'daki olaylarda ölenlerin sayısı 6 bin 563'e yükseldi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet