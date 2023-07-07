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Dünya

ABD-Meksika sınırında yılın ilk 6 ayında sıcaktan ölen düzensiz göçmen sayısı 103'e ulaştı

ABD-Meksika sınırında, 2023'ün ilk 6 ayında aşırı sıcaklardan dolayı hayatını kaybeden düzensiz göçmen sayısı 103'e ulaştı.

Mücahit Oktay  | 07.07.2023 - Güncelleme : 07.07.2023
ABD-Meksika sınırında yılın ilk 6 ayında sıcaktan ölen düzensiz göçmen sayısı 103'e ulaştı Fotoğraf: Daniel Cardenas/AA

New York

ABD Sınır Devriyesi Şefi Jason Owens, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Aşırı sıcak, güneybatı sınırını etkilemeye devam ediyor. Yılın başından bu yana, ekiplerimiz aşırı sıcaklarda mahsur kalmış 5 bin 91 kişiyi kurtarırken, 103 düzensiz göçmenin daha sıcak havalar nedeniyle trajik bir şekilde öldüğünü tespit etti." ifadelerini kullandı.

Owens, Meksika'dan ABD'ye illegal şekilde geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri, "Sınırı yasa dışı şekilde geçerek hayatınızı riske atmayın." diye uyardı.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Biriminin (CBP) Twitter hesabından yapılan paylaşımında ise Meksika sınırında karşılaşılan vakalarda "susuzluğun, ölüm nedenlerinin başında geldiği", yalnızca geçen hafta aşırı sıcaklar nedeniyle "13 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği, 226'sının ise son anda kurtarıldığı" belirtildi.

Hava tahmin raporlarında, ABD'nin Meksika sınırına yakın güneybatı eyaletlerinde sıcaklıkların geçtiğimiz günlerde tarihi seviyelere ulaştığı bildirilmişti.

Haziran 2022'de, Texsas'ta bir kamyonda ölüme terkedilen 53 düzensiz göçmenin aşırı sıcak hava ve susuzluktan öldüğü tespit edilmişti.

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