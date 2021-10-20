Dolar
9.21
Euro
10.74
Altın
1,785.39
ETH/USDT
3,730.20
BTC/USDT
60,918.00
BIST 100
1,432.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD-Meksika sınırında son bir yılda 1,7 milyon düzensiz göçmen yakalandı

ABD'nin Meksika sınırında, son bir yılda 1,7 milyon düzensiz göçmenin gözaltına alındığı belirtildi.

İslam Doğru   | 20.10.2021
ABD-Meksika sınırında son bir yılda 1,7 milyon düzensiz göçmen yakalandı Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York

Washington Post tarafından ele geçirilen ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) ofisi raporuna göre, eylül sonu biten 2021 mali yılı içinde rekor sayıda göçmenin yakalandığı kaydedildi.

Raporda, Başkan Joe Biden'ın göreve gelmesinden sonra yasa dışı sınır geçişlerinin oldukça arttığına dikkat çekilerek, 1,7 milyon düzensiz göçmenin gözaltı kayıtlarına girdiği bildirildi.

Bunun şimdiye kadar bir mali yıl içinde kaydedilen en büyük rakam olduğu vurgulanarak, özellikle temmuz ve ağustos aylarında gözaltına alınan yasa dışı göçmen sayısının 200 bini geçtiği hatırlatıldı.

2012-2020 mali yılları içinde gözaltına alınan toplam düzensiz göçmen sayısının 540 bin olduğuna dikkat çekilerek, son bir yıl içinde ortaya çıkan rakamın bunun 3 katı olduğuna işaret edildi.

Yakalananların yüzde 61'i sınır dışı edildi

Gözaltına alınan 1,7 milyon düzensiz göçmenin yüzde 61'inin sınır dışı edildiği, ancak bunların içinde tekrar sınırı geçmeye çalışanların oranının yüzde 25 olduğu vurgulandı.

Gözaltına alınan düzensiz göçmenler arasında Meksika kökenliler 608 bin ile ilk sırada yer alırken, bunu 309 bin ile Honduras ve 279 bin ile Guatemala vatandaşlarının izlediği bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, düzensiz göçmen artışını "kriz" olarak niteleyerek, bunu Biden hükümetinin önünde çözülmeyi bekleyen en büyük sorunlardan biri olarak değerlendirdi.

CBP raporunun, birkaç gün içinde resmen yayımlanması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
New York Belediyesi çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirilecek
Beyaz Saray, 5-11 yaş grubu 28 milyon çocuğun Kovid-19'a karşı aşılanması planını açıkladı
ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte 2 bin 46 kişi öldü
Ordu'da Kovid-19 tedavisi sırasında doğum yapan ikiz bebek annesinden aşı çağrısı
İngiltere'de artan Kovid-19 vaka sayıları endişeye yol açtı

Benzer haberler

ABD-Meksika sınırında son bir yılda 1,7 milyon düzensiz göçmen yakalandı

ABD-Meksika sınırında son bir yılda 1,7 milyon düzensiz göçmen yakalandı

ABD'nin 6 ayda 160 bin yasa dışı göçmeni serbest bıraktığı iddia edildi