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ABD Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı, Batı Şeria için "Yahudiye ve Samiriye" isminin kullanılmasını istedi

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Brian Mast, komite çalışanlarına, İsrail işgali altındaki Batı Şeria için İbranice adı olan "Yahudiye ve Samiriye" isminin kullanılması talimatını verdi.

Islam Doğru  | 27.02.2025 - Güncelleme : 27.02.2025
ABD Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı, Batı Şeria için "Yahudiye ve Samiriye" isminin kullanılmasını istedi

New York

Amerikan Axios haber platformunun Mast'ın talimatına ilişkin doğrudan bilgisi olan bir kaynaktan elde ettiği belgeye göre, talimat, komitede görev yapan 50 Cumhuriyetçi personele gönderildi.

Komitedeki Demokrat çalışanlar için bağlayıcı olmayan talimatta Mast, "İsrail ile aramızdaki kopmaz bağın ve Yahudi halkının kadim ana vatanı üzerindeki doğal hakkının bilinciyle, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi bundan böyle resmi yazışmalarda, iletişimde ve belgelerde Batı Şeria'dan 'Yahudiye ve Samiriye' olarak bahsedecektir." ifadesini kullandı.

Mast, talimatta, bu bölgenin Yahudi köklerinin yüzyıllara dayandığını savunarak, "Amerikan halkının temsilcileri olarak, kınanması gereken antisemitizm dalgasını durdurmak ve İsrail'in Yahudi medeniyetinin beşiği üzerindeki haklı iddiasını tanımak için üzerimize düşeni yapmalıyız." ifadesine yer verdi.

İsrail yanlısı açıklamalarıyla bilinen Florida'nın Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Mast, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına destek için geçen yıl Kongre'ye İsrail askeri formasını giyerek gelmişti.

Son aylarda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve kabinesindeki bakanlar, 1967'den beri İsrail işgali altında bulunan Batı Şeria'yı ilhak etme niyetlerini açıkça dile getirmişlerdi.

İsrail parlamentosu da bu ayın başlarında işgal altındaki Batı Şeria'nın isminin "Yahudiye ve Samiriye" olarak değiştirilmesi teklifini kabul etmişti.

ABD de dahil olmak üzere uluslararası toplum, İsrail'in 1967'de işgal ettiği topraklardan Batı Şeria olarak bahsediyor ve uluslararası hukuka göre orada İsrail egemenliğini tanımıyor.

Batı Şeria'da yaklaşık 3 milyon Filistinli ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden yarım milyon İsrailli yaşıyor.

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