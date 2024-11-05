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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD, Kuzey Kore birliklerinin Kursk'ta çatışmaya girdiğini doğrulayamayacağını bildirdi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kuzey Kore askerlerinin Rusya'nın Kursk bölgesinde ilk çatışmalarına girdiklerine dair haberleri "doğrulayamayacağını" bildirdi.

Muhammet Nazım Taşcı  | 05.11.2024 - Güncelleme : 05.11.2024
ABD, Kuzey Kore birliklerinin Kursk'ta çatışmaya girdiğini doğrulayamayacağını bildirdi

İstanbul

Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Kursk'ta şu anda en az 10 bin Kuzey Kore askeri olduğuna inanıyoruz. Kuzey Kore'nin sahadaki varlığını değerlendirmeye devam ettikçe bu sayıların Rusya'daki toplam Kuzey Kore askeri sayısı açısından biraz artabileceğini kabul ediyoruz." dedi.

Ryder, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'nın Kursk bölgesinde ilk çatışmalarına girdiklerine dair haberlere atıfta bulunarak, "Bunları araştırıyoruz ancak bu haberleri doğrulayamayız." ifadelerini kullandı.

Pentagon'un Rusya'daki Kuzey Kore güçlerinin toplam sayısının 11 bin ile 12 bin civarında olabileceğine inandığını belirten Ryder, Kuzey Kore'nin ilave güç gönderip göndermeyeceği konusunda spekülasyon yapmayacağını kaydetti.

Ryder, bu birliklerin Ukrayna'ya karşı muharebe destek operasyonlarına katılmaları halinde "meşru askeri hedefler" haline geleceklerini söyledi.

Kuzey Kore birliklerinin Rus üniforması ve teçhizatına sahip olup olmadığı sorusuna ise Ryder, "Anladığım kadarıyla tüm bu güçler Rus üniforması ve Rus teçhizatı kullanıyor." yanıtını verdi.

Ryder'ın açıklamaları, Ukrayna Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andrey Kovalenko'nun, Ukrayna güçlerinin Kursk'ta Kuzey Kore birlikleriyle bilinen ilk çatışmaya girdiğini iddia eden ifadelerinin ardından geldi.

Güney Kore'den Kuzey'in askerlerinin önemli bir kısmının cephe bölgelerine gönderildiği vurgusu

Öte yandan, Güney Kore Savunma Bakanlığından bu sabah yapılan açıklamada, Rusya'da konuşlandırılan yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askerinin "önemli" bir kısmının cephe bölgelerine gönderildiği belirtildi.

Kuzey Kore'nin dahli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziranda Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 25 Ekim'deki açıklamasında, Rusya'nın, Kuzey Kore askerlerini ilk muharebe bölgelerine 27-28 Ekim'de konuşlandıracağını öğrendiklerini duyurmuştu.

ABD, Rusya'da yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askerinin bulunduğunu ve bunlardan 8 bininin Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesinde konuşlandırıldığını iddia etmişti.

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