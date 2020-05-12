Euro
7.60
Dolar
7.03
BIST 100
98,711.33
Altın
1,705.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Kongresi'ne sunulan F-35 raporunda Türkiye detayı

ABD Hükümeti, Hesap Verebilirlik Ofisi'nin hazırladığı F-35 tedarik raporunda F-35 programı üretim standartlarını karşılayamadığı ortaya çıktı.

Kasım İleri   | 12.05.2020
ABD Kongresi'ne sunulan F-35 raporunda Türkiye detayı

Washington

ABD Hükümeti Hesap Verebilirlik Ofisi'nin (GAO) hazırladığı F-35 tedarik raporunda, Türkiye'yi F-35 programından çıkarma girişiminin programın aksayan üretim ve tedarik sürecini daha da sekteye uğratabileceğine dikkat çekildi.

ABD Kongresi için denetim, değerlendirme ve soruşturma hizmetleri sunan GAO'nun F-35 raporunda, uçağın test ve parça üretiminin Kovid-19 nedeniyle önemli ölçüde sekteye uğradığı belirtildi.

Raporda, 2019'da planlanan testlerin büyük bir kısmının yapıldığını ancak Kovid-19 salgını dolayısıyla programın bir kısmında 9 aylık gecikme söz konusu olduğu kaydedildi.

Yaşanan gecikme ile uçağın tam kapasite üretiminin gelecek marta sarkabileceği ifade edilen raporda şu ifadelere yer verildi:

"F-35 programı, üretim oranını artırıp, uçaklar için düşük maliyet müzakereleri yaparken, üretim süreçleri GAO tarafından belirlenen başat üretim uygulamaları standartlarını karşılamıyor. Özellikle de yüklenicinin gövde üretim sürecinde tedarik ettiği 10 bin gövdeden sadece 3 bini ürün kalitesi için belirlenen tasarım standartlarına uyuyor. Aynı zamanda, piste indirilmiş 500'den fazla uçak hala programın güvenilirlik ve idame edilebilirlik hedeflerine erişmiş değil. Yüklenici, bu sorunları çözmek ve etkinliği artırmak için üretim süreçlerini değiştirse de daha yapılacak çok iş var. Program ofisi bu başat üretim uygulamalarına yönelik riskeleri değerlendirmediği sürece (ABD) kuvvet komutanlıkları ve uluslararası ortaklar satışta belirlenen kalitede uçaklar teslim alamayabilir."

Türkiye'nin çıkarılması riskleri daha da artıracak

Raporda Türkiye'nin programdan çıkarılmasının söz konusu riskleri daha da artıracağına yönelik değerlendirme dikkat çekti.

GAO raporunda, "Türkiye'nin Temmuz 2019'da Rus savunma ekipmanı almasından kaynaklı kaygılar nedeniyle programdan çıkarılması üretim risklerini daha da artıracak. Program Türk tedarikçiler tarafından üretilen 1005 parça için yeni kaynak belirledi ancak şu anda 15 parça istenilen oranda üretilemiyor." ifadesi kullanıldı.

Uçağın donanım ve yazılımlarının güncellenmesi için yapılan "Blok 4" modernizasyonunun da maliyetleri 1,5 milyar dolar artırarak 12,1 milyar dolara çıkardığı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
New York'ta 100'e yakın çocuk Kovid-19 bağlantılı olduğu düşünülen hastalığa yakalandı
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien: Kovid-19'un Vuhan'daki laboratuvardan çıkmış olma potansiyeli var
Bakan Varank: Maskenin tasarımı kumaşı ve koruyuculuğuyla ilgili standartlar yayınladık
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 14 yaş altı çocukların dışarı çıkış izni ile ilgili açıklama
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 290 bini geçti

Benzer haberler

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien: Kovid-19'un Vuhan'daki laboratuvardan çıkmış olma potansiyeli var

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien: Kovid-19'un Vuhan'daki laboratuvardan çıkmış olma potansiyeli var

ABD Kongresi'ne sunulan F-35 raporunda Türkiye detayı

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 98 bin 889'a ulaştı

İçişleri Bakanı Soylu: Gürbulak yolunda sivilleri katleden teröristlerden ikisi daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Soylu: Gürbulak yolunda sivilleri katleden teröristlerden ikisi daha etkisiz hale getirildi
BM: Suriye'de 8 milyon sivil gıda güvensizliği yaşıyor

BM: Suriye'de 8 milyon sivil gıda güvensizliği yaşıyor
Beyaz Saray gazetecilere günlük Kovid-19 testi yapacak

Beyaz Saray gazetecilere günlük Kovid-19 testi yapacak