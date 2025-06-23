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Dünya

ABD Kongresi idaresi, çalışanlarına WhatsApp uygulamasını kullanmayı yasakladı

ABD Temsilciler Meclisi idaresinin, Kongre çalışanlarının işyeriyle ilgili cihazlarda mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı kullanmasını yasakladığı bildirildi.

Islam Doğru  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
ABD Kongresi idaresi, çalışanlarına WhatsApp uygulamasını kullanmayı yasakladı

New York

Axios haber sitesinin ulaştığı iç yazışmaya göre, Temsilciler Meclisi, WhatsApp uygulaması konusunda çalışanlarını uyardı.

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ABD Temsilciler Meclisi'nin baş idari görevlisi tarafından yayımlanan iç yazışmada, "Temsilciler Meclisi çalışanları, mobil telefon, masaüstü veya web tarayıcı sürümleri dahil olmak üzere herhangi bir işyeri cihazına WhatsApp uygulamasını indiremez veya indirmişse de tutamaz." talimatı paylaşıldı.

Cihazında WhatsApp uygulaması bulunanların da bir an önce silmesi istenen yazışmada, "Siber Güvenlik Ofisi, kullanıcı verilerini nasıl koruduğu konusunda şeffaflık eksikliği, depolanan veri şifrelemesinin olmaması ve kullanımıyla ilgili potansiyel güvenlik riskleri nedeniyle WhatsApp'ı kullanıcılar için yüksek riskli olarak değerlendirdi." ifadesine yer verildi.

Ayrıca çalışanlara potansiyel kimlik hırsızlığı dolandırıcılığı ve bilinmeyen numaralardan gelen mesajlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarı yapılırken, WhatsApp uygulamasına alternatif olarak Microsoft Teams, Wickr, Signal, iMessage ve FaceTime gösterildi.

ABD Temsilciler Meclisi idaresi, çalışanların verilerinin korunması için son yıllarda dijital ve yapay zeka alanında DeepSeek, ByteDance uygulamaları ile Microsoft Copilot'a kısmı yasaklar getirmişti.

Kongre çalışanlarının ChatGPT kullanımı ciddi şekilde kısıtlanmış, ofislere yalnızca ücretli sürüm olan ChatGPT Plus'ın kullanılabileceği talimatı verilmişti.

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