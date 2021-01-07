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Dünya

ABD Kongresi baskınına ülkedeki değişik kesimlerden tepki geldi

ABD Kongresinin Başkan Donald Trump'ın destekçileri tarafından baskına uğramasına, siyasilerin yanı sıra iş dünyası, sivil toplum örgütleri ve sanatçılar gibi toplumdaki değişik kesimler de tepki gösterdi.

Islam Doğru   | 07.01.2021
ABD Kongresi baskınına ülkedeki değişik kesimlerden tepki geldi

New York

General Motors, Apple, JPMorgan Chase ve Johnson & Johnson gibi ABD merkezli büyük şirketlerin üst yöneticilerinden oluşan İş Dünyası Masası (The Business Roundtable) Kongreye yapılan baskını eleştirdi.

Yapılan açıklamada, kaosa son verilmesi istenerek, "Ülkenin başkentinde ortaya çıkan kaos, demokratik bir seçimin meşru sonuçlarını altüst etmeye yönelik hukuksuz çabaların sonucudur." ifadelerine yer verildi.

CAIR'den Kongreye Trump'ı görevden alın çağrısı

ABD'deki en büyük Müslüman hakları savunucusu kurum konumundaki Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) de yayınladığı açıklamada, Kongreye yapılan saldırının, Trump’ın 5 yıl önce seçim kampanyasında ortaya çıkardığı aşırı sağ hareketin doruk noktasını temsil ettiği değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, silahlı Trump destekçilerinin "şiddet yanlısı isyancılar" olduğu kaydedilerek, "Kongreyi, başkentte yaşanan şiddet eylemlerinden kışkırtıcı Başkan Trump'ın sorumlu tutularak istifa etmesini veya görevden alınma ile karşı karşıya kalmasını talep etmeye çağırıyoruz." ifadeleri paylaşıldı.

Hollywood dünyasından da James Gunn ve Mark Ruffalo gibi tanınmış birçok yönetmen ve aktör de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ABD Kongresine yönelik baskıya tepki gösterdi ve Trump’ın azledilmesi çağrısında bulundu.

Kongre baskını olayı

ABD Başkanı Trump’a destek için dün Beyaz Saray önünde düzenlenen mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki polis barikatlarını aşarak binaya zorla girmeyi başarmıştı.

Polisle göstericiler arasında çatışmalar sürerken Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri binadan çıkarılmıştı.

ABD Başkanı Trump, daha sonra Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "evlerinize dönün" çağırısında bulunmuştu.

Kongre binasında çıkan olaylarda yaralanan bir kadın hayatını kaybetmiş, birçok polis yaralanmıştı.

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