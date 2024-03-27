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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD, İsrail'in Gazze'de "soykırım" uyguladığını savunan BM raporunu reddetti

ABD Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'in "İsrail'in Gazze'de Filistin halkına soykırım uyguladığını" savunan raporunu kabul etmediklerini belirterek, İsrail'in "soykırım işlemediğini" savundu.

Hakan Çopur  | 27.03.2024 - Güncelleme : 27.03.2024
ABD, İsrail'in Gazze'de "soykırım" uyguladığını savunan BM raporunu reddetti

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde Gazze'deki son durumu değerlendirdi.

BM Filistin Özel Raportörü Albanese'in dün açıkladığı ve "İsrail'in Gazze'de Filistin halkına yönelik eylemlerinin soykırım eşiğini geçtiğini" ifade ettiği raporunu yorumlayan Miller, İsrail'in işlemiş olabileceği savaş suçlarıyla ilgili tartışmaya hiç girmeden Tel Aviv'e bu konuda tam destek verdiklerini söyledi.

Albanese'in bu görevde olmasından rahatsız olduklarını kaydeden Miller'ın, Özel Raportörün aynı zamanda "antisemitik açıklamalar" yaptığını savunması dikkati çekti.

Miller, raporla ilgili, "Daha önce de belirttiğimiz gibi (İsrail'e karşı) soykırım iddiaları temelsizdir. Bununla beraber Gazze'deki sivil can kaybı miktarından dolayı da endişeliyiz ve bunu İsrail hükümetine her fırsatta dile getiriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Albanese'in raporu

Albanese, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele alan "Bir Soykırımın Anatomisi" başlıklı raporuna ilişkin, BM Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenlemişti.

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını takip ve analiz ettikten sonra raporunu hazırladığını kaydeden Albanese, "Rapor, İsrail'in Gazze'de Filistinlilere karşı 'soykırım' yaptığını gösteren eşiği aştığına inanmak için haklı gerekçeler olduğunu ortaya koyuyor." demişti.

Albanese, İsrail'in Gazze'de insanların tamamının veya en azından önemli bir kısmının sistematik olarak yok edilmesine yönelik amacının "tüyler ürpertici" olduğunu belirtmişti.

İsrailli asker ve yöneticilerin, Filistin halkına karşı şiddet, soykırım ve yok etme girişiminde bulunarak hukuk ilkelerini kasten çarpıttıklarını söyleyen Albanese, "İsrail, Gazze'deki Filistinlilere soykırımsal şiddet politikası uyguluyor." diye konuşmuştu.

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