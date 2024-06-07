ABD, insani yardımlar için Gazze sahiline yüzer iskelenin yeniden kurulduğunu duyurdu
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 17 Mayıs'ta kurulumu tamamlandıktan kısa bir süre sonra fırtına nedeniyle parçalara ayrılarak işlevsiz hale gelen Gazze'deki yüzer iskelenin tamirinin bitirilip tekrar yerine konulduğunu açıkladı.
New York
CENTCOM'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yüzer iskelenin bugün yerel saatle 14.15 civarında Gazze sahiline yeniden kurulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Önümüzdeki günlerde CENTCOM, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının desteğiyle Gazze'ye hayati gıda ve diğer acil durum malzemelerinin hareketini kolaylaştıracak." ifadesi kullanıldı.
ABD'nin insani yardımları denizden ulaştırmak amacıyla Gazze sahiline iki aydan fazla bir sürede kurduğu ve 17 Mayıs'ta faaliyete geçen yüzer iskelenin birkaç hafta içinde kötü hava şartları nedeniyle parçalanarak işlevsiz kalması "fiyasko" eleştirilerine neden olmuştu.
Pentagon, ayrıca, ilk olarak 320 milyon dolar harcandığı açıklanan Gazze'deki yüzer iskelenin toplam maliyetinin, tamiri dahil bu hafta yaklaşık 230 milyon dolar olarak yeniden belirlendiğini duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.