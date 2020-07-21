ABD iki Çinli hackerı Kovid-19 aşısı üzerine çalışan şirketleri hedef almakla suçladı
ABD'nin, iki Çinli hackerı ticaret sırlarını çalmak ve Kovid-19 aşısı üzerine çalışan şirketleri hedef almakla suçladığı bildirildi.
Ankara
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ABD'nin, iki Çinli hackerı ticaret sırlarını çalmak ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı üzerine çalışan şirketleri hedef almakla suçladığı bildirildi.
AP'nin haberine göre, ABD'li savcılar, iki Çinli hackerı ticaret sırlarını çalmak ve Kovid-19 aşısı üzerine çalışan şirketleri hedef almakla suçladı.
ABD Adalet Bakanı William Barr, geçen hafta yaptığı açıklamada, Çin bağlantılı hackerların, ABD'deki Kovid-19'a yönelik çalışmalara sızmaya çalıştığını vurgulayarak, "Kovid-19 salgınını örtbas etmeye çalışırken suçüstü yakalanan Pekin yönetimi, şimdi umutsuzca bir halkla ilişkiler darbesi peşinde. Sağlık alanında yeni bir atılım yaparak, kredi kazanmaya çalışıyor olabilir." diye konuşmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.