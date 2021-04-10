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Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 561 bini geçti

California 3 milyon 693 binden fazla vaka ve 60 bin 286 ölümle ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 822 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 111 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Dildar Baykan   | 10.04.2021
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 561 bini geçti

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 947 artarak 561 bin 74'e çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin Kovid-19 verilerine göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı, bir günde 81 bin 666 artarak 31 milyon 85 bin 251'e yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 947 artarak 561 bin 74'e yükseldi.

California 3 milyon 693 binden fazla vaka ve 60 bin 286 ölümle ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 822 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 111 binden fazla vakayla Florida izliyor.

66 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 114 milyondan fazla kişiye ilk doz, 68 milyonu aşan kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 13 milyon 373 bini aşkın vakayla Brezilya ve 13 milyon 205 binden fazla vakayla Hindistan geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 348 bini geçen ölü sayısı ile Brezilya, 207 binden fazla ölümle Meksika izliyor.

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