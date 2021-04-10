Euro
9.72
Dolar
8.17
BIST 100
1,393.24
Altın
1,744.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Koronavirüs

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 135 milyon 683 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 933 bini, iyileşenlerin sayısı ise 109 milyon 154 bini geçti.

Sanela Crnovrsanin   | 10.04.2021
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Saraybosna


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Vaka sayısı ABD'de 31 milyon 816 bine, Brezilya'da 13 milyon 375 bine, Hindistan'da 13 milyon 338 bine ve Fransa'da 4 milyon 980 bine ulaştı.

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer ve Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech, ortak geliştirdikleri Kovid-19 aşısının 12-15 yaş aralığındaki çocuklara uygulanması için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) acil durum kullanımı başvurusunda bulundu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan bir araştırma, Moderna'nın Kovid-19 aşısının yan etkilerinin, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşıdan daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da salgın önlemleri karşıtı gösteride protestocular ve polis arasında arbede yaşandı.

Sırbistan'ın Ankara Büyükelçiliği, ülkede oturma izni bulunmayan yabancıların aşılanmasının mümkün olmadığını duyurdu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, son dönemde vaka ve ölüm sayılarının arttığı ülkede, sağlık protokollerine riayet etme oranının yüzde 56'ya düştüğünü belirtti.

Filistin hükümeti, ramazanda teravih namazının camilerde kılınabileceğini açıkladı.

Japonya'da vaka sayılarının yükselişe geçtiği Tokyo, Kyoto ve Okinawa'da 12 Nisan'dan itibaren "yarı olağanüstü hal (OHAL)" tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

Japonya, aşılar için soğuk zincir tesisleri kurması amacıyla Tayland'a 5,5 milyon dolar finansal yardım taahhüt etti.

Bangladeş'te hükümet, 14 Nisan'dan itibaren bir hafta boyunca tam kapanmaya gidileceğini duyurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 32 bin 539 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinası tamamlandı
Araştırma: Moderna'nın Kovid-19 aşısı, Pfizer-BioNTech'den daha çok yan etkiye yol açıyor
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 561 bini geçti
Afrika'da Kovid-19 vakası sayısı 4 milyon 367 bini geçti

Benzer haberler

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Türkiye'de 32 bin 539 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinası tamamlandı

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut: Türkiye'nin çok etkileyici bir sağlık sistemi var

İran uranyum zenginleştirme için gelişmiş 146 adet IR6 santrifüj zincirini devreye soktu

İran uranyum zenginleştirme için gelişmiş 146 adet IR6 santrifüj zincirini devreye soktu
Avusturya'da Kovid-19 önlemleri karşıtları polisle çatıştı

Avusturya'da Kovid-19 önlemleri karşıtları polisle çatıştı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 561 bini geçti

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 561 bini geçti