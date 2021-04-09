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Dünya

ABD Başkanı Biden'dan Prens Philip için taziye mesajı

ABD Başkanı Joe Biden, 99 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in eşi Prens Philip için taziye mesajı yayımladı.

Hakan Çopur   | 09.04.2021
ABD Başkanı Biden'dan Prens Philip için taziye mesajı

Washington DC

ABD Başkanı Biden, mesajında, "Tüm Amerikan halkı adına Kraliçe 2. Elizabeth'e, Kraliyet Ailesine ve tüm Birleşik Krallık kalkına en derin taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Prens Philip'in yaşamı boyunca tarihi önemde birçok sürece tanıklık ettiğini kaydeden Biden, böyle önemli bir ismi kaybetmekten büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

Prens Philip, Kraliçe 2. Elizabeth ile taç giymeden 5 yıl önce 1947'de evlenmişti.

Kraliçe 2. Elizabeth ve Prens Philip'ın dört çocuğu ve sekiz torunu var.

10 Haziran 1921'de Yunanistan'ın Korfu Adası'nda doğan Prens Philip, geçen ay Londra'da St Bartholomew Hastanesinde bir kalp operasyonu geçirmişti.


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