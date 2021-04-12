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Dünya

Uluslararası Kurtarma Komitesi: Biden, ABD'nin yakın tarihinde en az mülteci kabul eden başkan olabilir

Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC), ABD Başkanı Biden'ın, göçmenlik politikalarını eleştirmesine rağmen Trump yönetiminden kalan bir politikayı kaldırmadığı için ülkenin yakın tarihinde en az mülteci kabul eden başkan olabileceğini açıkladı.

Dildar Baykan   | 12.04.2021
Uluslararası Kurtarma Komitesi: Biden, ABD'nin yakın tarihinde en az mülteci kabul eden başkan olabilir

Washington DC

Komite tarafından yayımlanan raporda, Joe Biden'ın seçim kampanyası döneminde mültecilere yönelik umut vadeden açıklamalarda bulunduğuna ve göreve geldikten sonra da yeni politikalar açıkladığına işaret edilerek, bunlara rağmen Biden'ın hala bir başkanlık kararnamesi imzalamadığı belirtildi.

Biden'ın yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamaması nedeniyle Trump döneminden kalan 15 bin kişilik mülteci kotasının devam ettiğine ve bu kotanın da ülke tarihindeki en düşük kota olduğuna dikkat çekilen raporda, Biden'ın Trump döneminin mültecilere karşı politikalarını sık sık eleştirmesine rağmen ülkenin modern tarihinde en az mülteci kabul eden başkan olabileceği vurgulandı.

ABD'nin 2021 mali yılı içerisinde şu ana kadar sadece 2 bin 50 mülteciyi kabul ettiği aktarılan raporda, durumun böyle sürmesi durumunda yıl sonuna kadar kabul edilen mülteci sayısının ancak 4 bin 510'a ulaşabileceği kaydedildi.

Raporda, Trump yönetiminin son yılında 11 bine yakın mülteci kabul ettiği ve bunun ülke tarihindeki en düşük mülteci sayısı olduğu belirtildi.



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