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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan İngiliz mevkidaşına Prens Philip'in ölümünden dolayı taziye telefonu

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ile yaptığı telefon görüşmesinde İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in vefatından dolayı taziyelerini iletti.

Dildar Baykan   | 10.04.2021
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan İngiliz mevkidaşına Prens Philip'in ölümünden dolayı taziye telefonu

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Blinken'ın, Raab ile yaptığı telefon görüşmesinde Prens Philip'in 99 yaşında yaşamını kaybetmesinden dolayı taziyelerini ilettiğini bildirdi.

İki bakanın Afganistan meselesini ele aldığını aktaran Price, "Blinken ve Raab, Rusya'nın saldırganlığı karşısında Ukrayna'ya desteklerini de yineledi. İki bakan, Moskova'nın askeri yığınak yapmayı ve kışkırtıcı söylemini bir an önce bırakmasının gerekliliğini vurguladı." ifadesini kullandı.


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