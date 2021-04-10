Euro
9.72
Dolar
8.17
BIST 100
1,393.24
Altın
1,744.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Rusya, ABD’yi Ukrayna meselesinde 'sorumlu' yaklaşım sergilemeye çağırdı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov ABD’nin Ukrayna’nın doğusu meselesiyle ilgili gerekli adımları atacağını umduğunu belirterek, "Elbette, ABD’den Kiev yönetiminin gerilimi artırmaya yönelik politikasını zapt etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Dmitri Chirciu   | 10.04.2021
Rusya, ABD’yi Ukrayna meselesinde 'sorumlu' yaklaşım sergilemeye çağırdı

Moskova

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'ye, Ukrayna meselesinde "sorumlu" yaklaşım sergileme çağrısında bulundu

Rus Ria haber ajansına konuşan Ryabkov, Ukrayna-Rusya sınırındaki gerginlikle ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD'nin bu meselede "sorumlu yaklaşım sergilemesi" gerektiğini vurgulayan Ryabkov, "Washington'u bu ciddi konuda, başkentlerimiz arasında bilgi alışverişi konusunda daha sorumlu yaklaşım sergilemeye ve gerilimi artırmamaya çağırıyoruz." dedi.

Ryabkov, ABD’nin Ukrayna’nın doğusu meselesiyle ilgili gerekli adımları atacağını umduğunu belirterek, "Elbette, ABD’den Kiev yönetiminin gerilimi artırmaya yönelik politikasını zapt etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Ayrıca Ryabkov, Ukrayna konusunda ABD ile Dışişleri ve Savunma bakanlıkları seviyesinde temasların olmadığı bilgisini paylaştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Araştırma: Moderna'nın Kovid-19 aşısı, Pfizer-BioNTech'den daha çok yan etkiye yol açıyor
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 561 bini geçti
Afrika'da Kovid-19 vakası sayısı 4 milyon 367 bini geçti
Almanya'da Kovid-19 vakası sayısı 3 milyona yaklaştı
Kovid-19 atlatan ve rahatsızlıkları sürenlere ramazan tavsiyeleri

Benzer haberler

Rusya, ABD’yi Ukrayna meselesinde 'sorumlu' yaklaşım sergilemeye çağırdı

Rusya, ABD’yi Ukrayna meselesinde 'sorumlu' yaklaşım sergilemeye çağırdı

Araştırma: Moderna'nın Kovid-19 aşısı, Pfizer-BioNTech'den daha çok yan etkiye yol açıyor

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 561 bini geçti

ABD'deki Türk camileri sınırlı katılımlı iftar ve teravihlerle ramazan ayına hazır

ABD'deki Türk camileri sınırlı katılımlı iftar ve teravihlerle ramazan ayına hazır
ABD'li yetkililer, İran'la görüşmelerde 'yaptırımlar' konusunda tıkanma olabileceğini düşünüyor

ABD'li yetkililer, İran'la görüşmelerde 'yaptırımlar' konusunda tıkanma olabileceğini düşünüyor
Pentagon: Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı yığınak 2014'ten beri görülen en büyük yığınak

Pentagon: Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı yığınak 2014'ten beri görülen en büyük yığınak