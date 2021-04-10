Euro
9.72
Dolar
8.17
BIST 100
1,393.24
Altın
1,744.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Filistin'de teravih namazı camilerde kılınabilecek

Filistin hükümeti, Ramazan ayında teravih namazının camilerde kılınabileceğini açıkladı.

Ali Semerci   | 10.04.2021
Filistin'de teravih namazı camilerde kılınabilecek

Ramallah

Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhim, ramazan ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanacak tedbirlerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında cuma namazlarının açık meydanlarda kılınacağını kaydeden Mulhim, teravih ve vakit namazlarının ise camilerde kılınacağını aktardı.

Yeni önlemlerin bir parçası olarak kreşler ve anaokullarının yanı sıra tüm devlet okullarında ve özel okullarda birinci sınıftan altıncı sınıfa kadar ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim verileceğini belirten Mulhim, üniversiteler ve enstitülerde ise birinci sınıf hariç diğer sınıflarda uzaktan eğitime devam edileceğini dile getirdi.

Akşam saat 20.00 ile sabah 06.00 arasında, şehirler ve beldeler arası seyahat yasağının ve cuma günleri sokağa çıkma yasağının devam edeceğini aktaran Mulhim, toplu iftar, taziye, festival ve düğün gibi insanların bir araya geldiği etkinliklere yönelik yasağın da devam ettiğini hatırlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Araştırma: Moderna'nın Kovid-19 aşısı, Pfizer-BioNTech'den daha çok yan etkiye yol açıyor
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 561 bini geçti
Afrika'da Kovid-19 vakası sayısı 4 milyon 367 bini geçti
Almanya'da Kovid-19 vakası sayısı 3 milyona yaklaştı
Kovid-19 atlatan ve rahatsızlıkları sürenlere ramazan tavsiyeleri

Benzer haberler

Filistin'de teravih namazı camilerde kılınabilecek

Filistin'de teravih namazı camilerde kılınabilecek

Kovid-19 atlatan ve rahatsızlıkları sürenlere ramazan tavsiyeleri

İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu plastik mermiyle gözünden vurdu

Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 65 bini geçti

Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 65 bini geçti
Kovid-19 aşılarının üçüncü partisi Libya'ya ulaştı

Kovid-19 aşılarının üçüncü partisi Libya'ya ulaştı

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar