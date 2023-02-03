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Dünya

ABD Hazine Bakanlığı, elektrikli araçlara yönelik vergi teşvikinin kapsamını genişletti

ABD Hazine Bakanlığı, taşıt sınıflandırma standardında daha fazla elektrikli otomobilin vergi teşvikinden yararlanmasına imkan verecek güncellemeye gitti.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 03.02.2023
ABD Hazine Bakanlığı, elektrikli araçlara yönelik vergi teşvikinin kapsamını genişletti

New York

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, "Enflasyonu Düşürme Yasası" kapsamında, mevcut "temiz araç" vergi indirimi için fiyat sınırlamasını belirlemede kullanılan taşıt sınıflandırma standardında değişikliğe gidildiği bildirildi.

Geçen yıl aralıkta temiz araç üretici ve satıcılarının vergi teşviklerinden yararlanabilmesi için temel gerekliliklerin belirlendiği anımsatılan açıklamada, ocak ayında da konuya ilişkin kılavuz yayımlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, söz konusu kılavuzun araçların sedan, SUV ya da başka bir türde veya 55 bin ila 80 bin dolar sınırlamasına tabi olup olmadığını belirlemek amacıyla standart sağladığı kaydedildi.

Tüketicilerin hangi araçların temiz araç vergi indirimi kapsamında olduğunu bilmesini kolaylaştırmak amacıyla, araç sınıflandırma standardının güncellendiğine işaret edilen açıklamada, değişikliğin 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacağı ifade edildi.

ABD'de tüketiciler, yeni elektrikli araç satın alımlarında 7 bin 500 dolara kadar temiz araç vergi indiriminden faydalanabiliyor.

Güncelleme sayesinde daha önce vergi indirimi kapsamında olmayan Tesla, Ford ve Volkswagen gibi otomobil üreticilerinin bazı elektrikli otomobil modelleri de teşviklerden yararlanabilecek.

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